Michael Ortega, de acuerdo con Héctor Fabio Báez: “Una persona casada no sale tanto”

TMichael Ortega en el partido frente a Sporting Cristal por la Copa Libertadores (Photo by CRIS BOURONCLE / AFP) (Photo by CRIS BOURONCLE/AFP via Getty Images)

Michael Ortega, jugador colombiano que milita en The Strongest, estuvo en los micrófonos del Vbar Caracol de Caracol Radio, hablando sobre el actual presente del Junior de Barranquilla, su adaptación a jugar en la altura y las amenazas que sufrió en los últimos días.

El mediocampista de 32 años, le dio un consejo a los jóvenes futbolistas que militan en el Junior de Barranquilla, tras las polémicas declaraciones de Héctor Fabio Báez. Les recomendó cuidar su alimentación, su vida social y su salud, ya que esos son factores que influyen en su rendimiento: “El jugador hoy en día se tiene que cuidar y lo digo por experiencia propia. Yo llevo tres años sin lesionarme y es por el cuidado que he tenido. Antes me mantenía lesionado porque no me cuidaba. Pensaba que estaba joven y podía salir, estar en la calle y no descansaba. El cuerpo te comienza a cobrar eso. Yo creo que, desde la experiencia, le doy el consejo a los jóvenes que se cuiden más. El fútbol cada vez pasa más rápido, y cuando despiertas ya tienes 30 años”.

Sobre su adaptación a jugar en la altura, Ortega aseguró que todo fue gracias al cuidado que ha tenido. La buena alimentación, el trabajo fuera de los entrenamientos y la experiencia le ayudaron a sobreponer la falta de oxígeno de Bolivia: “Este torneo es muy difícil por la altura. Vas a Santa Cruz donde hay mucho calor. Juegas acá dónde hay mucha altura. Vas al alto, y a otros sitios, que tienen 4,300 o 4,500 metros de altura. Pero uno va preguntando antes de llegar y los compañeros te dan consejos para que el cuerpo se adapte más rápido. Entrenar en la mañana con el equipo y en la tarde hacer un poco de cardio. También hay mucho trabajo aparte mientras me adaptaba. La experiencia que uno maneja y con la experiencia en otros equipos que he tenido, la adaptación fue rápida”.

Acerca de las amenazas recibidas en los últimos días, el colombiano comentó: “El equipo va muy bien. Hace 7 años no es campeón, que es un objetivo que tiene esta directiva. A raíz de eso, hay gente que comienza a decir: ‘No juegues más con el tigre, esperemos que no esté más en la cancha’, mandan fotos de mis hijos, etc... Cómo para meter un poco de miedo por la situación que está viviendo el club. Entonces yo lo saqué y lo hice público. La barra me acompañó y hablamos, me dijeron que yo era un referente y que estuviese tranquilo”.

¿Es tan difícil triunfar en Barranquilla?

Con base a la experiencia, y con los errores que he cometido, se hace difícil por el cuidado que uno tiene. Yo creo que, si te cuidas, si te alimentas bien, tienes buena hidratación, en ese sentido, sabiendo que cualquier cosa que hagas aparte, tienes que informarlo, te va a costar en el Metro. Hace mucha humedad y mucho calor. De pronto jugadores que están solteros, tienen esa tendencia de salir más y no tienen esa experiencia de cuidarse para estar mejor preparados para el partido. Yo sé que no puedo hacer lo mismo que hacía antes, tengo que cuidarme más. Yo entendí más o menos de esto porque una persona casada no sale tanto, está más pendiente de su familia, pero creo que eso es en base del jugador.

¿El hincha del Junior, en todo momento está inconforme?

Eso es en todos lados. Nosotros aquí vamos de primeros, hemos ido de primeros todo el año. Tenemos seis puntos de ventaja sobre el segundo y la gente está inconforme. Así son los equipos grandes. Los equipos grandes siempre van a encontrar un motivo. El hincha siempre va a encontrar algo. El hincha del Junior sabe que tiene una gran nómina, un gran cuerpo técnico, y exigen. Los hinchas saben que, si su equipo no tiene esa gran nómina o cuerpo técnico, no exigen, no joden, porque saben que no van a dar los resultados.

La alimentación, un factor fundamental

Yo estoy soltero y vivo sólo. El club tiene un nutricionista, y él se encarga de enviarte qué debes comer en la noche. Yo tengo mi almuerzo en el club y en la noche el nutricionista me manda los alimentos para tener una alimentación adecuada. Yo creo que eso deberían hacer los equipos en Colombia. Hacer un plan de alimentación y así tendrás un control del nutricionista.

Un posible regreso al fútbol colombiano

Es que yo tengo algo con Junior. Por todo lo que viví, por a la espinita que tengo y me quedé con esas ganas. En Cali ya regresé y logré sacar un título y me queda esa espina de ganar con el Junior. No sé si volver, porque ya conseguí un contrato acá hasta 2025, pero es una ilusión que se pueda dar y si no, siempre apoyando al equipo.

Escuche la entrevista completa