“No tengo por qué publicar en la gaceta, eso es responsabilidad de la junta directiva”

En diálogo con el programa de Sin Anestesia realizado por la Luciérnaga de Caracol Radio y Red+ Noticias, estuvo el candidato a la alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar, para hablar sobre diferentes temas y propuestas de camino a la campaña electoral para el mandato de la Alcaldía de Bogotá.

Según una información recogida por La Luciérnaga, el Consejo nacional Electoral (CNE) aceptó una denuncia que busca revocar del candidato por la Alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar.

En la denuncia se señala que el excongresista no efectuó el trámite que correspondía, para la renuncia de su antiguo cargo, en lo que tenía que ver con la publicación de la gaceta del Congreso de la República, lo cual genera una incompatibilidad y, por lo tanto, se debería revocar su candidatura. Ante esto, el CNE le dio 3 días para que entregue las pruebas necesarias.

Sobre esto, Bolívar mencionó: “No tengo la obligación de publicar eso en la gaceta porque no la manejo, esa la maneja la Junta directiva del Congreso, el problema es de ellos. El espíritu de esa norma es que haya a publicidad para la transparencia de las cosas y más publicidad de la que tuvo eso no hay nada”.

Además, añadió: “Yo no tengo que responder por algo que no hace la mesa directiva. El día de mañana yo la manejo, alguien renuncia y entonces me lo voy a cargar, entonces no lo publiquemos en la gaceta, no tengo que ver con eso”.