Concejal de la Liga renuncia a curul porque no comparte aval a Consuelo

En las últimas horas el concejal de Bucaramanga Antonio Sanabria presentó su carta de renuncia irrevocable a la corporación y además a su militancia en el partido Liga asegurando que él no sirve para ser tibio y que eso no sirve en la política.

La molestia de Sanabria comenzó desde que se conoció que el coaval de la Liga para la alcaldía de Bucaramanga se lo entregaron a Consuelo Ordoñez y manifiesta que “yo hablé con el ingeniero y le dije que lo ayudaba para la gobernación pero que a la doctora Consuelo no la ayudaba, yo ya había manifestado que no iba a aspirar más al concejo y a la asamblea tampoco”.

Agregó que como no va a apoyar a ningún candidato ni al concejo ni a la asamblea ni a la alcaldía de Bucaramanga entonces para no entrar en doble militancia decidió renunciar al partido. Agregó que no puede apoyar otra candidatura a la alcaldía de Bucaramanga porque a él lo identifican con la Liga y el ingeniero Rodolfo Hernández.

“Al ingeniero mi gratitud, trabajar al lado de él es una berraquera, todos los días nos enseña algo nuevo” dijo el concejal sobre el ingeniero Hernández y señaló que nunca discutió con él. “No concibo cómo una persona del partido Liberal llegue a recibir el coaval de la Liga” y se refirió al apoyo que en su momento le hicieron a Juan Carlos Cárdenas y que hoy tiene la calificación que tiene.