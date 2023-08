Carlos Parra denunció que están ofreciendo becas a favor de otra campaña

Bucaramanga

A través de un video publicado en sus redes sociales, el candidato a la alcaldía de Bucaramanga Carlos Parra denunció que a través de folletos se están ofreciendo becas del 50% para estudiar y señaló que estarían relacionadas con el candidato Fabián Oviedo.

“Yo estaba caminando por la calle cuando unas personas me ofrecieron unas becas del 50% para estudiar. Me pareció curioso y decidí llamar al número que aparece en el volante, donde se me indicó que para acceder a estas becas, debía tener la cédula inscrita en Bucaramanga”, señaló Parra.

Agregó el candidato que espera que este tipo de hechos estén registrados en ‘cuentas claras’ pues la fundación, de acuerdo a la llamada que se grabó, se llama mano a mano y fue creada desde que inició la campaña política.