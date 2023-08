Gustavo Bolívar: “Sigo defendiendo la obra de Gobierno y sigo defendiendo a Gustavo Petro”

El candidato a la alcaldía de Bogotá por el Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, reiteró en ‘Sin Anestesia’, el nuevo programa de entrevistas liderado por La Luciérnaga y Red+ Noticias, que mantendrá su apoyo al presidente Gustavo Petro en medio de las elecciones regionales de octubre.

El excongresista del Pacto Histórico y reconocido guionista de series de televisión, señaló en diálogo con La Luciérnaga y Red+ Noticias que los próximos comicios están vinculadas al momento político que enfrenta el primer mandatario.

“Por lealtad no soy capaz de tener un cálculo político y echarme para un lado. Sigo defendiendo la obra de Gobierno y sigo defendiendo a Gustavo Petro. Si hay una persona que no se puede desligar de Gustavo Petro soy yo. He estado muy cerca, desde la participación en el Plan de Gobierno hasta hoy, muy ligado a la presidencia”, señaló Bolívar.