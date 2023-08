Canadá: regresan los estados de emergencia por oleada de incendios

Incendios en Canadá. (Foto: BC Wildfire Service/Anadolu Agency via Getty Images) / Anadolu Agency

Una de las regiones más septentrionales de Canadá, los Territorios del Noroeste, declaró este martes el estado de emergencia ante una ola sin precedentes de incendios forestales que pueden obligar a la evacuación de parte de su capital, Yellowknife.

El ministro de asuntos municipales y comunitarios de los Territorios del Noroeste, Shane Thompson, señaló en un comunicado dado a conocer en la noche del martes que la región vive “una situación de crisis” por los centenares de incendios forestales que están activos y que han obligado a declarar el estado de emergencia.

Mientras, Rebecca Alty, alcaldesa de Yellowknife, capital de los Territorios del Noroeste y con una población de unas 20.000 personas, advirtió a los habitantes de partes de la ciudad que se alisten para una posible evacuación si las llamas siguen avanzando.

Al menos un hospital de la ciudad ya ha reducido sus actividades y trasladado pacientes a otras localidades en el sur del país.

Este martes, Yellowknife estaba rodeada por cuatro incendios forestales en el noroeste, norte y sureste de la localidad.

En una conferencia en la noche del martes, las autoridades señalaron que las llamas están a unos 20 kilómetros de la ciudad aunque la situación está evolucionando con rapidez.

Mientras, la mayoría de los 3.500 habitantes de la localidad de Hay River, en el sur de los Territorios del Noroeste, han sido evacuados ante la amenaza de las llamas.

Pero la alcaldesa de la localidad, Kandis Jameson, advirtió en la noche del martes que unas 500 personas, muchas de ellas de avanzada edad, permanecen en Hay River y que las opciones para proceder a su evacuación se están agotando.

Jameson dijo que las llamas han provocado que los servicios de telefonía no estén funcionando y que no hay forma de alertar a los que permanecen en la localidad del peligro. Además, las llamas amenazan la única carretera disponible para la evacuación por tierra.

Los Territorios del Noroeste es una región de 1,15 millones de kilómetros cuadrados con una población de unos 45.000 habitantes, muchos de ellos de origen indígena.

Canadá está viviendo la peor temporada de incendios forestales de su historia. Este martes, el país tenía 1.071 incendios activos de los que 672 están fuera de control.

En lo que va de año, las llamas han consumido 136.000 kilómetros cuadrados de bosque. El anterior récord se alcanzó en 1995 cuando los incendios forestales consumieron 71.059 kilómetros cuadrados. En la última década, la media anual de bosque calcinado por los incendios forestales ha sido de 21.000 kilómetros cuadrados.