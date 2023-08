Hugo Rodallega dio las razones para seguir en Santa Fe y reveló dónde quisiera retirarse

La noticia de la semana en Independiente Santa Fe llegó por cuenta de Hugo Rodallega, quien renovó su contrato con la institución capitalina por un año más, es decir hasta diciembre del 2024. Hay goleadir para rato en el León.

En diálogo con El Vbar Caracol, Rodallega reconoció que todo el proceso de su renovación fue “muy fácil” debido a lo bien que se siente en el equipo, le agradeció al presidente Eduardo Méndez por la gestión y aprovechó para dar su opinión respecto al naciente proceso encabezado por el entrenador Hubert Bodhert.

Finalmente hizo referencia a dos temas puntuales en el ocaso de su carrera: reveló cuál será el equipo en el que consiga sus últimas alegrías y opinó sobre un posible llamado a la Selección Colombia de Néstor Lorenzo.

Continuidad en Independiente Santa Fe

Así se dio la renovación de su contrato: Acordar la renovación fue muy fácil. La verdad es que (Eduardo) Méndez andaba preocupado con eso porque al principio le dije que esperáramos para hablar con mi representante y le mandábamos una oferta. Él se preocupó, aunque yo fui sincero al hablar con él y le dije que tenía ofertas no solo en el país sino también en otros equipos internacionales y era algo de analizar. Yo tenía como prioridad al club, a Santa Fe, porque estoy contento, mi familia está contenta acá, mis hijos tienen estabilidad en el colegio y eso me dio motivos para renovar. Fue fácil, nos sentamos, charlamos 2-3 cosas y el presidente es claro, dice a lo que puede llegar y así las cosas se facilitan… Recibir respeto y cariño fue uno de los motivos para poder renovar el contrato. Se quiere estar donde a uno lo tratan bien.

Ofertas en Colombia: Fueron dos equipos que ofertaron, pero mi representante no me dijo los nombres. Solo sabía que eran dos, pero como no fue nada serio no me dio detalles.

Se siente a gusto, aunque en sus equipos así lo ha vivido: Me siento feliz, querido y así lo siento. Aún así, en la mayoría de años atrás lo estuve. En Bahía estaba cómodo hasta cuando llegó una lesión que me tuvo tres meses por fuera, me rompí el cuádriceps y fue una herida grande. Eso hizo que perdiera esa alegría que vivía. Eso apresuró mi salida. Acá me siento feliz, intento disfrutar cada oportunidad porque uno debe ser un agradecido del fútbol al tener la oportunidad de jugar.

Críticas al juego del León

Santa Fe está en un proceso: Te podría decir que estoy cómodo y tranquilo, confío en los compañeros que tenga, el que juegue. Estamos trabajando y conociéndonos. Es que somos un equipo que tiene muchas caras nuevas y no llevamos mucho jugando juntos. Uno trata en los entrenamientos irse conociendo, ir sabiendo qué virtudes tiene el otro, dónde le gusta la pelota, qué movimientos realiza. Es complicado que en el partido las cosas salgan bien. Recuerdo contra Pasto en Nariño que llegamos muchas veces, pero no concretamos el último pase, eso tiene que ver con los entrenamientos y el conocimiento. Yo estoy cómodo, me adapto a lo que el profe quiera colocar o poner a funcionar.

Proceso que debe empezar a dar resultados: Faltan muchas cosas por mejorar y todos los procesos necesitan de un tiempo. Pasa que hay que entender al hincha porque entiende que estos son jugadores que llegaron con un nombre desde otros equipos, donde se destacaron, llegan a Santa Fe y hay expectativa. Se espera que el equipo funcione lo más pronto posible, pero es un proyecto, son muchas caras nuevas e intentamos estar al nivel que se necesita para jugar con la camiseta de Santa Fe. El hincha eso a veces no lo entiende, sabe que el semestre pasado no se clasificó al octogonal y ahora existe esa obligación. Soy uno de los primeros que grita que hay un compromiso no solo con la hinchada sino con esta camiseta, las familias nuestras, el prestigio de cada uno. Como mínimo debemos clasificar.

Selección Colombia

Llamado a Selección Colombia: La esperanza nunca se pierden, nunca he dicho que me retiré de la Selección. Estuve saludando a Amaranto, después del partido contra Equidad. Con él compartí camerino en la Selección, tenemos una amistad, pero no tocamos el tema concreto de una posibilida. Yo estoy divirtiéndome, disfrutando, intentando dar lo mejor de mí en Santa Fe y si llega un llamado, yo feliz y bienvenido.

Adiós del fútbol

Retirada deportiva en el Deportes Quindío: Tengo un capricho, un guardadito por ahí. Ojalá se pueda cumplir, vamos a ver qué pasa. Mi retiro debe ser con una camiseta verde que está en el eje cafetero… A mí no me interesa si está en la A, B o C, quiero estar ahí. Quiero que sean los últimos minutos, no necesariamente que sea todo el semestre, así sean unos minutos. Que cuando pase, yo diga que acá acabó mi camino con la camiseta del Quindío.