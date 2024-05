Falcao no renuncia a la Selección Colombia: “El DT está pendiente de mí y cuenta conmigo”

Falcao, goleador histórico de la Selección Colombia, no le cierra la puerta a la posibilidad de volver al combinado nacional. El Tigre aseguró, en entrevista para CNN, que mantiene contacto con el técnico Néstor Lorenzo, quien cuenta con él y está pendiente de su actualidad.

El samario, quien dejará el Rayo Vallecano y aún no ha definido su futuro inmediato, reconoció que la falta de ritmo esta temporada no le ha permitido regresar a la Selección, pero añadió que conserva su sueño de estar ahí, una vez recupere minutos y nivel de competencia.

“Esta temporada no he tenido la oportunidad de volver, porque no he tenido continuidad. Mientras siga estando activo y esté en un nivel considerable para ser tenido en cuenta en la Selección, yo creo que también seguiré soñando con poder estar ahí. Llegará el momento en el que diga ‘bueno, ya está bien’, pero mientras tanto, sé que el entrenador está pendiente de mí y cuenta conmigo. Al final, si tengo la posibilidad de jugar, tener continuidad y de estar en buen nivel, creo que puedo ser tenido en cuenta”, comentó Falcao.

Sobre la posibilidad de ser campeones de la Copa nuevamente, ahora en Estados Unidos, el Tigre se mostró esperanzado. “Me parece que la mentalidad que está teniendo la Selección es la adecuada, de jugar para ganar y la gente de alguna manera lo exige, está bien, porque tenemos que autoexigirnos. Creo que el equipo tiene mucho talento, tiene capacidad, tiene un cuerpo técnico preparado y ojalá que eso se pueda demostrar ganando un título, no sé si será este, ojalá que sea este, pero me parece que la mentalidad del equipo, la experiencia que está teniendo el futbolista, el compromiso y la manera de creer, nos puede estar acercando más al objetivo que es ganar”.

Falcao, que ha marcado 36 goles con la camiseta de la Selección Colombia, siendo el máximo goleador histórico en la categoría masculina, no disputa un partido con la Selección Colombia desde marzo del año pasado. En aquella oportunidad, el Tigre ingresó desde el banco en los juegos ante Corea del Sur (2-2) y ante Japón (2-1).

Su último gol con la Selección Colombia, hasta la fecha, lo convirtió el pasado 20 de noviembre del 2022, en un compromiso amistoso en el que la Selección derrotó 2-0 a Paraguay, cuando ya había sido eliminada del Mundial de Qatar.