Abadía y su aspiración para los Juegos Olímpicos: “Estar en el podio es el objetivo”

La Selección Colombia ya se encuentra en el país luego de la travesía que significa viajar desde el otro lado del mundo. El equipo Tricolor espera por su recibimiento ante la hinchada en el Movistar Arena, donde se les pretende rendir un reconocimiento por su participación en Australia y Nueva Zelanda, en el que se alcanzó por primera vez en la historia la instancia de cuartos de final.

Antes de partir con destino al país, el director técnico Nelson Abadía se refirió al proceso que se está viviendo con el fútbol femenino y el próximo objetivo que tendrá el equipo: los Juegos Olímpicos de París 2024.

“La Selección tiene que seguir su proceso. Esto es un punto en el que dejamos en alto el fútbol femenino y tenemos que seguirlo ratificando. Si en Olímpicos no hacemos un performance mucho mejor que este, quiere decir que lo hecho en Australia no tiene validez, porque uno tiene que estar superando los puntos que se van dejando en el perfeccionamiento o en el mejoramiento de un rendimiento futbolístico”, aseguró el técnico vallecaucano.

Asimismo, cuando se le preguntó por un propósito en las justas olímpicas, destacó que estar en el pido es la meta. “Me la pongo yo y el fútbol femenino. Estar en el podio es el objetivo. Acá les decía que perdimos por un segundo, llegar a estar en el podio en el Mundial, pero Colombia no está lejos de llegar, Colombia femenino no está lejos de llegar”, dijo Abadía.

Por su parte, resaltó lo hecho por su equipo en una Copa del Mundo y puso como punto de comparación a la selección masculina. “En el trascurrir del tiempo, Colombia ha ido a tres Mundiales y llegó a unos cuartos de final, en los hombres, no son buenas las comparaciones, pero llevaban 78 años, 6 Mundiales y han llegado a esa instancia después de mucho trasegar y mucho tiempo. Las mujeres consiguieron esto y es dando pautas”.

Finalmente, comentó que para seguir cosechando logros, es clave el mejoramiento del torneo local. “Tenemos que mejorar la liga profesional. Yo soy un convencido que no tiene que ser 18 equipos, con 12 bien competitivos y utilizando 48 fines de semana son 48 partidos al año que les va a venir súper bien a todas nuestras futbolistas y la competencia va a estar creciendo con juveniles y prejuveniles, que son el futuro de cualquier selección absoluta”.