La Selección Colombia ya está en el país, luego de su participación en el Mundial Femenino

Concluyó una histórica participación para la Selección Colombia en el Mundial Femenino de Mayores. Las dirigidas por Nelson Abadía sellaron su mejor participación en una Copa del Mundo (cuartos de final) y lograron una inolvidable victoria ante Alemania, potencia de la rama femenina, en fase de grupos. Todo un sueño.

Parte de la nómina que viajó a Australia y Nueva Zelanda 2023 llegó en la noche del domingo 13 de agosto al Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. En medio de aplausos y elogios, las futbolistas encabezadas por las capitanas Catalina Usme y Daniela Montoya arribaron a la capital del país.

Junto a las dos históricas de la Tricolor estuvieron Diana Ospina, Mayra Ramírez, Catalina Pérez, María Camila Reyes, Sandra Sepúlvedas. Del cuerpo técnico estuvo el asistente técnico Angelo Marsiglia, quien dirigió los dos primeros partidos del Mundial por la suspensión al entrenador Abadía.

“Tenemos que estar unidos para que esto siga potenciándose. Somos potencia mundial, el mundo lo reconoce y esto no puede seguir así, hay que pensar en mucho más grande. Las que vienen que tengan mejores oportunidades, eso ha venido mejorando y esperamos que lo tengamos de esa forma. Queremos seguir compitiendo todo el año, eso es lo que necesitamos y sé que el próximo año tendremos esa opción y no solo en 2024 sino que continúe de esa forma”, sentenció Montoya en declaraciones recogidas por el Diario AS.

“Dimos un paso más en la historia de Colombia y estamos muy contentas por eso... Es importante para una delantera anotar, pero llegará el momento, el Mundial en el que pueda hacerlo. Ahora queda reponernos de esto y comenzar de nuevo”, indicó Mayra.

Se espera que el resto del grupo de convocadas, con Linda Caicedo y Nelson Abadía a la cabeza, llegue en el transcurso de este lunes.

Una vez la nómina esté completa, las jugadoras (23 en total) y el cuerpo técnico asistirán el martes 15 de agosto al Movistar Arena para el homenaje que organizó la Federación Colombiana de Fútbol (FCF). La apertura de puertas será a las 3 de la tarde (hasta completar aforo) y el evento iniciará sobre las 5 de la tarde.