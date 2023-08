Nacional venció a Bucaramanga y se acercó a la punta del campeonato

Atlético Nacional se sacudió la eliminación de la Copa Libertadores y venció a Bucaramanga, en el Estadio Atanasio Girardot, por la fecha 5 del fútbol profesional colombiano. Fue victoria dos a uno, con goles de Juan Felipe Aguirre y Brahian Palacios para el Verde. Jáder Maza descontó para el equipo Auriverde.

El partido fue un gran reflejo de la frase: “El que no los hace, los ve hacer”. Atlético Bucaramanga fue mejor, pero no supo ser efectivo. Aprovechó muy bien los espacios a la espalda de los defensores, pero en las áreas pesó más Nacional.

Los Verdolagas ganaron en las áreas

La primera parte fue pareja. Bucaramanga tenía las ocasiones más claras, pero no podía concretar las jugadas. Nacional sufría con los balones al espacio, pero supo cuándo pegar. A los 11′ minutos, llegó el primer gol del encuentro. Tiro de esquina sobre la derecha que logra capitalizar Juan Felipe Aguirre, mandando el balón al fondo de la red.

A pesar del gol, los dirigidos por Alexis Márquez tenían las ocasiones más claras del partido y volvieron figura al portero ‘Chipi Chipi’ Castillo. Pero, sobre el final de la primera parte, llegó el segundo gol del encuentro. Diego Chávez pierde la pelota en la salida, toma la pelota Brahian Palacios y manda un remate impresionante sobre el arco de James Aguirre.

En la segunda mitad, Atlético Bucaramanga mejoró, pero siguió con el mismo problema, no pudo concretar. Nacional le bajó el ritmo al partido, retrocedió sus líneas y comenzó a jugar con la necesidad de los Auriverdes.

Al minuto 62′, los Leopardos descontaron con un golazo desde media distancia. Hubo un cambio de frente hacia Juan David Rodríguez, que recibe de espaldas y con el pecho le baja la pelota a Jáder Maza, quien saca un remate de media distancia y la manda a guardar.

Después del descuento el cansancio comenzó a aparecer en el Atanasio. Ni Nacional buscaba el tercero, ya que no tenía la necesidad, y Bucaramanga no buscó el empate con esa intensidad necesaria. El resultado no se movió y los Verdolagas se llevaron tres puntos importantes. Por su lado, los Leopardos se mantienen primeros, con los mismos puntos que Independiente Medellín y Águilas Doradas.

Próximos encuentros

Después de la victoria, Nacional se ubica cuarto, con ocho puntos. Entre semana tendrá que jugar el jueves 17 frente América, en el partido de vuelta por la Copa Colombia. Por liga, tendrá que visitar a Atlético Huila el domingo 20.

Por su lado, Bucaramanga sigue en el liderato de la liga. Recibirá a Millonarios por la Copa Colombia el jueves 17. Intentará revertir el 3-1 de la ida. Por liga, volverá a jugar de local el lunes 21 contra Águilas Doradas.