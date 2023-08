Santiago Moreno se sinceró: “El contrato en Portland estuvo muy mal arreglado”

Santiago Moreno es uno de los grandes prospectos del fútbol colombiano de cara al futuro. Luego de figurar con el América de Cali bicampeón de la Liga (2019, 2020), el extremo caleño inició su periplo en el exterior de la mano del Portland Timbers de la Major League Soccer (MLS).

En diálogo con Deportes Caracol Domingo, Moreno se refirió a la complicada situación que vive con su club en los Estados Unidos y la posibilidad de llegar al fútbol argentino de la mano de Boca Juniors o Talleres de Córdoba.

El futbolista de 23 años tiene contrato con el Portland hasta 2025. Su valor en el mercado es de 3 millones de euros.

No se siente en su mejor momento: No creo que esté estancado, todos los futbolistas tenemos momentos donde no se nos dan las cosas, la temporada pasada hice varios goles y en esta siento que no he tenido esa posibilidad, aunque no creo que haya jugado mal. Todo jugador quiere hacer la diferencia, marcar goles, que es lo que te pone en el radar. Esperando mi momento, trabajar en silencio. No he tenido lesiones, pero sí molestias que me han frenado.

No está feliz en el Portland Timbers: Siento que así como todo puede motivar, hay cosas que lo afectan a uno mucho. Estoy trabajando en eso, gracias a Dios esta semana llegó mi mamá, que hace rato la esperaba. Muy motivado y tranquilo por esa parte.

Problemas contractuales: El contrato es lo que me tiene frenado a todas las posibilidades que puedan haber. Mi venida acá, el contrato estuvo muy mal arreglado y a la hora de cualquier cosa está a disposición del club… Lo digo en el sentido de que no tiene buenas bonificaciones por participación y cosas así. A la hora de seguir avanzando, pues hay cosas que lo frenan a uno. Es contrato hasta 2025 y opcional a 2026.

Posibilidad de Talleres: Hasta el momento están en negociaciones con el club. Nada más… Me gustaría ir a Argentina y le comunique al club que mi deseo es el de seguir jugando, compitiendo y si se da la posibilidad de hacerlo en Argentina estaría muy contento. Aparte de eso, es un club donde puedo seguir creciendo, que es lo más importante.

Posibilidad de Boca Juniors: Lo de Boca sí fue cierto el interés, pero nunca pasaron una propuesta formal. Está la posibilidad y se le comunicó a mi agente. Estoy tranquilo, ojalá se dé y lo tomaré con mucha emoción, alegría, profesionalismo, para seguir creciendo… jugar tanto en Boca como en Talleres sería una locura, es un fútbol muy exigente y competitivo en el que creo tengo la posibilidad de destacar, aprender a los profes y sacar lo mejor de cada momento.