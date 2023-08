Bolillo Gómez deja en el aire su continuidad en el Junior: “El ambiente está muy maluco”

El estadio Metropolitano fue testigo de otro empate del Junior de Barranquilla que no logró definir en el encuentro ante Deportivo Pasto. Acumulan cinco partidos sin triunfo en lo que va del semestre, los ánimos de los fanáticos albirrojos se van caldeando y Hernán Darío Gómez sigue resisitiendo ante la inconformidad de los Tiburones.

Con un gol anulado que pudo haber cambiado la historia, el Bolillo se enfrentó a una rueda de prensa en la que el ambiente se iba poniendo cada vez más tenso. Ante las preguntas de los periodistas el entrenador antioqueño se refirió al difícil momento que está pasando el conjunto a pesar de los cambios y decisiones que se tuvieron que tomar tras su llegada a mediados de marzo.

“Los futbolistas sienten que no hay apoyo al técnico. Son cosas que uno tiene que pensar. Voy a conversar con los directivos, porque no uno no sabe si tiene que llegar otro man que no le toque tomar decisiones como a mí”, comentó, dejando en el aire su continuidad al frente del club. “Ante decisiones tan difíciles la cogen conmigo. Yo llevo el equipo hasta acá, para meterla, no puedo meterla”, señaló respondiendo a las críticas constantes a las que está siendo sometido.

Hacia el final del compromiso con los medios llamó a la calma y sobre todo a la paciencia por parte de la fanaticada. “El ambiente está pesado de allá para acá y de aquí para allá”, afirmó reconociendo que cuando no hay victorias se deben aceptar todas las críticas, pero que es muy díficil avanzar cuando no hay apoyo de la propia afición.

Estas fueron las declaraciones del Bolillo Gómez:

El golpe que sintió Junior con la jugada de gol anulada a Bacca: “En la situación en que estamos viviendo, tener la opción clara, no la metemos. Uno con un gol gana, no necesita más, pero no la metemos. Al no meter esa opción, el equipo siente el cimbronazo porque pierde la tranquilidad porque no gana”.

¿Por qué Junior no se ve con temperamento?: “Es difícil porque los equipos vienen aquí en 20 metros y se hace imposible, demasiado difícil tener esa intensidad y dinámica que se necesita. Es elaborando para tratar de llegar a algo. Cuesta, si no aprovechamos lo que tenemos al principio, se nos vuelve muy duro, muy difícil”.

Rendimiento del 16,67%. ¿Cómo se soluciona la situación de Junior?: “Yo ya no sé. Es pésimo el inicio, es muy mal inicio”.

¿Se quiere ir, se le acabo la paciencia?: “Los muchachos salieron a calentar y les gritaron ‘se van todos’. A veces esas energías son difíciles. A veces pienso que es personal porque llegué acá y me tocó tomar decisiones. Limpiamos mucho el camerino de Junior y no ganamos. Me están cobrando, eso es personal”.

“Los futbolistas sienten que no hay apoyo al técnico. Son cosas que uno tiene que pensar. Voy a conversar con los directivos, porque no uno no sabe si tiene que llegar otro man que no le toque tomar decisiones como a mí. Ante decisiones tan difíciles la cogen conmigo. Yo llevo el equipo hasta acá, para meterla, no puedo meterla. El ambiente es demasiado pesado”.

“El canto de la hinchada, de los cuervos, del frente rojiblanco, se portaron hasta bien y cantaron y apoyaron, pero después entraron en la impaciencia. Es Duero el ambiente”.

¿Se siente sin fuerzas para seguir luchando?: “Yo fuerzo sí tengo, pero lo que tengo es como piedra y rabia. Tengo piedra, fuerza sí tengo. Los muchachos merecen ganar. Cuando no se gana el análisis es distinto. Siento el dolor de los muchachos. Fuerza sí tengo, estoy joven, estoy aliviado”.

¿No le está copiando la idea el equipo?: “Todas las variantes que hicimos fueron para atacar. No tenemos problemas defensivos, pero cuando a uno lo esperan tan cerrado, no hay fútbol rápido”.

Los gestos hacia un hincha y la campaña que dice que hay en su contra: “Un man que me estaba irrespetando, entonces yo le respondí porque yo también estoy en la ralea (…) ¿Ese cartel está bien hecho, de dónde viene ese cartel ‘farsante? El ambiente está pesado de aquí para allá y de allá para acá. Está pesado porque no se gana”.

“¿Los insultos, el maltrato, el irrespeto, los tengo que aguantar? Si a mí me insultan y maltratan, yo también voy con papa y yuca e insulto y maltrato también al que me maltrata. A ninguno he irrespetado, pero cuando me recibe diciéndome, yo reaccionó también. Hay gente que viene muy resentida. Hay una energía maluca. Yo como técnico cuando siento que el señalamiento es Bolillo, es jodido. Para los jugadores es jodido. Ustedes acá se ofuscan, todo eso es porque no se gana. No se gana por ahí hace tres años, entonces qué vamos a hacer. ¿Hace cuánto no queda campeón Junior?