Manuela Vanegas: Ojalá que esto continúe porque esta Selección tiene mucho por dar

Manuela Vanegas (Photo by Sajad Imanian/DeFodi Images via Getty Images) / DeFodi Images

La Selección Colombia Femenina quedó eliminada en cuartos de final a manos de las campeonas europeas, Inglaterra. Leicy Santos puso el 1-0 parcial con un golazo, pero no fue suficiente. Lauren Hemp y Alessia Russo le dieron vuelta al marcador y el pase a las inglesas a la semifinal del Mundial en Australia y Nueva Zelanda 2023.

Manuela Vanegas, defensa colombiana, habló en zona mixta después del partido sobre el Mundial, y lo que significó para las dirigidas por Nelson Abadía. Destacó la entrega, el trabajo en equipo y aseguró: “Colombia va a seguir dando de qué hablar en todo el mundo”.

“Al final fueron muchas emociones. En el fútbol, como lo vivimos tan a flor de piel, fueron momentos muy lindos que seguramente vamos a recordar toda nuestra vida. Hoy se acaba el sueño de esta copa del mundo para la selección, pero estoy segura de que vendrán cosas muy positivas con el trabajo que hicimos y el que queremos hacer. Colombia va a seguir dando de qué hablar en todo el mundo”, afirmó Vanegas.

Sobre el partido y el desarrollo de este, la colombiana de 22 años aseguró que lo intentaron hasta el final, pero es fútbol: “Creo que el primer gol no lo esperábamos. Marcamos de primero y faltaba poco para que terminara la primera parte y ese gol nos descuadró un poco. En la segunda parte intentamos salir muy firmes y el gol llega muy pronto. Aun así, esta Selección lo intenta hasta el final. No entró porque esto es fútbol y hay cosas que pasan. Estoy muy orgullosa del trabajo del equipo y yo, en lo personal, me voy con la cabeza en alto por lo que hicimos”.

Acerca del empate de Alemania, Vanegas afirma que las “descuadró”, por el momento en el que lo marcan: “Nos condiciona un poco porque íbamos ganando. Fue un gol muy buscado por nosotras. Luego estás en el último minuto y quieres que se acabe ya el primer tiempo y no es así y te marcan un gol. Te descuadra un poco. Igual sabíamos que quedaban 45 minutos en los que queríamos darlo todo y buscar el partido. Así fue y el segundo gol también nos descuadró un poco”.

Autocrítica de la selección en el Mundial: “Hay cosas para cuestionar. Ahora creo que no es el momento para decirlo. Hay que pensarlo con cabeza fría. Hoy tenemos que quedarnos con lo que fue el partido, con esos pequeños errores que tuvimos que al final te cuesta. Siempre autocrítica cuando ganas, se maquilla un poco más cuando pierdes, pero ahí está. Sin autocrítica no aprendemos y no mejoramos y esta Selección lo que tiene que mejorar es seguir avanzando”.

Sobre la afición de la Selección en el Mundial, la defensora agradeció a todos por estar presente, por apoyarlas y por hacerlas sentir que jugaron cada partido de local: “Muchas gracias a la gente que está en Australia. Jugamos cada partido de local. Ellos también se sintieron locales porque era hermoso encontrarte gente en la calle y los hacíamos sentir más cerca del país. Cuando se escucha el himno es impresionante. De verdad que muchas gracias por todo el apoyo. Ojalá que esto continúe, que esto no se quede acá porque esta Selección tiene mucho por dar”.

Vanegas actualmente milita en la Real Sociedad. A lo largo del Mundial recibió mucho apoyo desde España. Sobre esto, afirmó: “A la gente de España que me apoya quiero decirles que muchas gracias. Estuvieron muy pendientes de todo lo que estaba pasando. Me desean lo mejor. Hago parte de su equipo y querían que Manu no volviera hasta después del 20, pero esto es fútbol. Es una realidad y hay que pensar en lo que fue el partido ante Inglaterra, en lo que viene, porque esta Selección está para grandes cosas”.

¿Ve a España como candidata para el título?: “Si, España tiene un gran equipo. Tiene jugadoras muy desequilibrantes. Puede que sean campeonas, ojalá”.