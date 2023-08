Falcao y su emotivo mensaje a la Selección Femenina: “No podemos sentirnos más orgullosos”

Radamel Falcao García, delantero y capitán de la Selección Colombia. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images) / Gabriel Aponte /

La Selección Colombia quedó eliminada del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, luego de caer 1-2 con Inglaterra en los cuartos de final del certamen. Con ello concluye la mejor partipación del país en un Mundial Femenino.

Si bien Leicy Santos llenó de ilusión al equipo nacional, Lauren Hemp y Alessia Russo terminaron capitalizando la remontada europea.

Luego del partido disputado en el Accor Stadium de Sídney, Radamel Falcao García, capitán y referente del seleccionado masculino, publicó en redes sociales un emotivo mensaje de agradecimiento para las dirigidas por Nelson Abadía.

El Tigre, que se encuentra disputando su tercera temporada con el Rayo Vallecano, afirmó sentirse “orgulloso” del equipo nacional por lo hecho en la Copa del Mundo y se mostró confiado de que vendrán cosas mejores para las mujeres.

“No podemos sentirnos más orgullosos de ustedes. Me uno a los millones de colombianos que damos gracias por todo su esfuerzo y trabajo. ¡Gracias! Y para adelante que esto no acaba acá”, trinó.

No podemos sentirnos más orgullosos de ustedes. Me uno a los millones de colombianos que damos gracias por todo su esfuerzo y trabajo. ¡Gracias! Y para adelante que esto no acaba acá. https://t.co/X2qGFfDMAZ — Radamel Falcao (@FALCAO) August 12, 2023

Colombia fue líder del Grupo H con seis unidades, producto de dos victorias (Corea del Sur, Alemania) y una derrota (Marruecos). En octavos de final venció a Jamaica y terminó cayendo en cuartos ante las inglesas.

Como se mencionó, esta es la mejor partipación del país en un Mundial. Anteriormente se había llegado hasta octavos de final (Canadá 2015) y ahora se impuso una nueva marca.