Mario Yepes elogia a la Selección Femenina: Me traen un recuerdo especial a Brasil 2014

Mario Alberto Yepes en el Mundial del 2014 con la Selección Colombia. (Photo by Marius Becker/picture alliance via Getty Images) / picture alliance

Mario Alberto Yepes habló con el Diario AS sobre la destacada participación que ha tenido la Selección Colombia en el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda. Por un lado reconoció que la actuación de las dirigidas por Nelson Abadía le recuerda a lo hecho por los hombres en Brasil 2014 y destacó a Catalina Usme en todo este ascenso del fútbol femenino nacional.

El excapitán de la Selección se refirió además a la gran polémica entorno al poco apoyo económico de la empresa privada hacia el fútbol femenino y aprovechó para aclarar que no todo es culpa de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), en donde trabajó hasta mediados del 2022.

En la actualidad, Yepes se encuentra alejado del foco mediático. De momento no tiene relación alguna con su pasado como entrenador (dirigió al Deportivo Cali) ni con algún puesto administrativo. “Ya he tenido un descanso después del último trabajo en la Federación y estoy mirando qué es lo que voy a hacer, que si aparece algo que me guste y que tenga ganas de hacerlo, meterme de lleno”, explicó.

Gran papel de la Selección en el Mundial

La Selección Femenina le recuerda a la masculina de 2014: Me trae un recuerdo especial, obviamente haciéndoles demasiada fuerza a estas muchachas, a estas guerreras que nos están haciendo quedar tan bien y que están haciendo historia, que no sea femenino o masculino, estamos haciendo historia como Selección Colombia, como Colombia, como nuestro fútbol. Eso siempre es bueno y es importante y yo feliz de lo que están haciendo.

Importancia de Catalina Usme para el FPC

Cercanía con Cata Usme: He estado como espectador y realmente tengo ciertos afines con la capitana del equipo (Catalina Usme) y con ella sí he estado muy pendiente, no solamente de este proceso si no de su proceso y de tratar de que se pueda involucrar después de que deje de jugar, porque creo que es una persona inteligente que le ha dado mucho a la selección femenina y que su aporte va a ser fundamental cuando termine de jugar. Sí he estado un poco cercano a ella. En mi caso siento que es una persona que nos puede aportar mucho cuando deje de jugar.

Cata Usme debe seguir vinculada al fútbol colombiano: Tuve la oportunidad de compartir con ella en Qatar y en el Mundial que coincidimos viéndolo juntos. Este tipo de personas, este tipo de gente con experiencia que sabe liderar no hay que tenerla alejada, hay que tenerla cerca. Van a sumar muchísimo más de lo que te van a restar y en eso tenemos un poco la mentalidad muy corta en este país. Seguramente cuando termine su proceso, Cata va a ser una persona muy valiosa para el fútbol femenino, no solo a nivel de Colombia sino a nivel internacional.

Apoyo al fútbol femenino

Apoyo de la empresa privada al fútbol femenino: Cuando las empresas privadas se den cuenta o tengan para patrocinar o para hacer las cosas de la misma manera con las mujeres, va a ser lo mismo. Yo creo que esto no es solamente un tema de la FIFA o de la Federación, sino también de los aportes de las empresas privadas, que la gente que vaya patrocinar, en este caso el fútbol femenino, lo haga de la misma manera de lo que es el fútbol masculino. El tema es que a veces se basan por el ingreso al estadio y por un montón de cosas que ellos quieren destacar o no.

Apoyo del Gobierno: Me parece que la parte de la empresa privada es muy importante para alcanzar esos detalles, o eso de tener una liga siempre cada año, obviamente con el apoyo del gobierno, que también veo que no ha sido el mejor y el apoyo de todo el mundo desde su punto de vista para que estas mujeres que nos están haciendo quedar tan bien tengan la posibilidad de tener y asegurarse un futuro mejor.