Juan Pablo Sorín: “Linda Caicedo es el fútbol en sí, simboliza el barrrio”

Juan Pablo Sorín en el Mundial femenino 2023 (Photo by Harold Cunningham - FIFA/FIFA via Getty Images)

La Selección Colombia sigue dando de qué hablar luego de su histórico pase a cuatros de final de la Copa Mundial Femenina 2023. El rendimiento que han demostrado, junto con la mentalidad ejemplar y el nivel futbolístico que hostentan, son factores que les han permitido ser una de las ocho mejores selecciones del mundo, siendo la única del continente americano.

Luego de la victoria 1-0 ante Jamaica que les aseguró un cupo en la siguiente fase, las colombianas se verán cara a cara con Inglaterra. Juan Pablo Sorín habló con El Alargue de Caracol sobre el desempeño de la Selección y compartió sus impresiones respecto al duelo a muerte al que se enfrentarán el próximo sábado.

El excapitán de la Selección Argentina se ha convertido en referente de la lucha por al visibilidad del fútbol femenino y no dudó en mostrar su apoyo al equipo. “No me sorprende esta Colombia, pero sí es verdad que la mentalidad y cómo ha llegado al Mundial la caracteriza por su personalidad y principalmente por la calidad de su fútbol. No deja un segundo de luchar por todas las pelotas, tienen mucha garra y en todas sus líneas está muy fuerte”, comentó.

Además, resaltó tanto el valor individual de las jugadoras como también su capacidad de trabajo coordinado. “La fuerza de Colombia está en el espíritu colectivo y en cómo pelean por cada pelota. Saben cómo defender y terminar cada jugada. Es muy inteligente la mitad de la cancha de Colombia. Tener a una jugadora como Mayra te soluciona”.

Sorín aprovechó el espacio para elogiar a varias jugadoras como fue el caso de la delantra de 18 años. “Linda Caicedo es el fútbol en sí porque simboliza el barrio, simboliza el potrero”, afirmó. Habló también del debut de Ana María Guzmán y recalcó el potencial que tiene Catalina Usme para marcar la diferencia en el encuentro ante las campeonas de Europa.

“Es un día de mucha felicidad. Lógicamente para todo el fútbol colombiano, pero para todo el fútbol sudamericano después de la victoria histórica de la selección colombiana”, señaló el argentino, quien se mostró positivo de cara al siguiente partido donde las colombianas representarán a todo un continente.

Estas fueron las declaraciones de Juan Pablo Sorín:

Fortalezas de la Selección

Preparación: “Todo tiene que ver con una construcción, con un crecimiento. Colombia lo ha tenido a lo largo de los años. Esto cuenta con las jugadoras que están hoy presentes y también con las que no están, pero que tienen que ver con levantar la voz, mostrar las falencias y así empezar a construir un fútbol colombiano diferente, con una liga más estable y con un proyecto de Selección. Esta selección lo viene haciendo muy bien desde hace años”.

Valor individual (Ana María Guzmán): “Mostró personalidad, más allá de los nervios del debut. Sintió un poquito el inicio, después lo hizo muy bien, tanto en la marca como luego para cambiar de frente en un momento indicado. Fue perfecta la asistencia/centro. Ni hablar de la calidad y la categoría de Cata para controlar y dejarse todo el arco a su disposición y después una delicia de toque a la red. Un golazo de Colombia”.

¿Qué necesitan para enfrentar a Inglaterra?

“Antes que nada, que esté encendida Cata (Usme). Es la estratega, la jugadora con la mayor visión que tiene para mí la selección colombiana. Todas las decisiones que toma, los pases, las asistencias... Cuando ella tiene el tiempo y tiene la pelota y el espacio es peligrosísima. Ojalá que Colombia pueda jugar para ella.

Inglaterra no va a tener a Lauren James, se equivocó contra Nigeria, estaba viviendo un buen momento, una baja importante en la selección inglesa. Pero tiene jugadoras realmente importantes y buen juego aéreo (...) Colombia tiene que creer en su potencial, en su fútbol, ojalá tener la pelota e intentar jugar en campo inglés, que no les gusta que las ataquen. Meterles presión, jugar con ese hambre de gloria de ese título que están soñando y volver a hacer historia y conseguir, ojalá, esa semifinal para Colombia y para el continente”.