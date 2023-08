Devis Vásquez confiesa por qué eligió ir a la segunda división de Inglaterra

Devis Vasquez durante la primera ronda de la Carabao Cup con el Sheffield Wednesday (Photo by George Wood/Getty Images) / George Wood

Devis Vásquez realizó su debut oficial con el Sheffield Wednesday de la segunda división de Inglaterra. Lo hizo en la primera ronda de la Carabao Cup en la salió como héroe al atajar dos penales en la tanda definitoria frente al Stockport de la cuarta categoría.

Vásquez, que sigue perteneciendo al Milan, donde no pudo sumar ni un minuto, habló con los medios del equipo inglés tras salir como figura en la ronda eliminatoria de la copa. Se refirió al apoyo que recibió de la hinchada, lo que ha hablado con el entrenador Xisco Muñoz, lo que lo llevó a mudarse a Inglaterra y su experiencia en la Selección Colombia.

“Fue increíble. Para mí fue todo. El entrenador de arqueros pudo sentir en el partido una sensación, me dijo que me haría una señal con una camiseta y yo hice lo que me dijo para atajar”, reveló sobre la definición de penales en la que salió destacado. “Es lo más importante al momento de jugar, debes tener confianza en lo que hagas”, agregó sobre la confianza en ese momento.

“Para mí fue increíble el apoyo de la hinchada, apoyando el equipo. Para mí lo mejor es disfrutar el juego y hacer que la gente también disfrute”, añadió al respecto de los aplausos que recibió por parte de la afición en el estadio de Hillsborough.

Entretanto, aseguró que no dudó en aceptar la propuesta de llegar a Inglaterra ante la posibilidad que se le abría de sumar los minutos que no pudo en Italia. “Recibí la llamada de mi agente sobre esta oportunidad de venir a Inglaterra y le dije ‘claro que sí, quiero jugar fútbol’”.

Lo que le dijo el entrenador Xisco Muñoz: “Lo único que él me dijo fue que quería que yo atajara todo lo que tuviera dirección de gol”.

Preparador de arqueros: “Él es un gran entrenador, una gran persona, hablamos mucho, entrené con él y es un gran entrenador”.

Competencia por el puesto: “Creo que la competencia es buena porque te hace dar todo y tiene que mejorar cada día. Para mí es bueno tener buenos arqueros”.

Llegada a Italia: “Se dio un poco rápido. Para mí es bueno vivir todo lo que estoy viviendo ahora, son cosas que siempre quise vivir, ir a Italia, ir a Inglaterra. Para mí es la mejor manera de vivir el fútbol: jugar en ligas top”.

Su paso por la Selección Colombia: “Significa todo, porque soy colombiano y estar en la Selección de Colombia es todo lo que quería. Jugar para mi país”