Daniel Sancho sobre asesinato de médico colombiano: “Soy culpable, pero yo era su rehén”

“Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me obligó a hacer cosas que nunca hubiera hecho”, aseguró Sancho durante una conversación frente a sus abogadas de oficio tailandesas y varios agentes en la comisaría de policía de Koh Phangan, donde se encuentra detenido.

Sancho, de 29 años, es hijo del actor español Rodolfo Sancho, que se encuentra bajo custodia policial desde el pasado viernes, se declaró culpable mientras era interrogado por el asesinato y desmembramiento de Arrieta el pasado sábado, si bien no se han presentado aún cargos formales en su contra.

Voces de las autoridades

Distintas voces han rechazado lo ocurrido, entre ellas, la del alcalde de Lorica, Córdoba, municipio natal del cirujano

“Lorica está estremecida por el doloroso episodio que rodea la muerte del cirujano Edwin Arrieta Arteaga, a su familia un inmenso y considerado abrazo; que Dios provea la fortaleza por tan irreparable pérdida. Paz en su tumba”, escribió Jorge Negrete a través de redes sociales.

A él se unió el alcalde de Montería, Carlos Ordosgoitia, quien manifestó: “Nos duele en el alma la partida de Edwin. Gran ser humano, amigo y excelente profesional. Nuestras más sinceras condolencias y un fuerte abrazo para todos sus familiares. Q.E.P.D.”.

Por su parte, la familia del cirujano también emitieron un comunicado en el que piden privacidad durante este difícil momento y manifestaron que no darán mayor declaración para no entorpecer el protocolo de la investigación que involucra a varios países.

Antecedentes

Cabe recordar que, Daniel Sancho Bronchalo, es hijo mayor del famoso actor Rodolfo Sancho, y se mantenía como el principal sospechoso del asesinato del médico colombiano Edwin Arrieta Artega.

De acuerdo con la prensa internacional, el cuerpo del médico, de 44 años, fue encontrado descuartizado dentro de bolsas de basura ubicadas en el vertedero de basura de Koh Phangan. El hallazgo se dio cuando recolectores de basura encontraron partes del cuerpo de la víctima, natural del municipio de Lorica, quien tenía residencia en Montería.

Aunque Sancho Bronchalo proviene de una familia de cierto renombre en España, al ser nieto del también actor Sancho Gracia, habría preferido permanecer en un segundo plano, lejos de las cámaras. El hoy sospechoso habría confesado el terrible crimen ante las autoridades y permanece retenido.

Así mismo, el presunto asesino se había labrado una prometedora carrera como chef. Arrieta y Sancho llegaron a Tailandia el pasado 31 de julio. Ambos compartieron momentos por diferentes zonas de Koh Phangan antes de la tragedia.

El medio tailandés Bangkok Post News afirma que el crimen habría sido cometido por celos, tras un año de relación secreta. Mientras que a AFP, Panya Niratimanon, el jefe de policía de Koh Pha Ngan, dijo que el sospechoso admitió el crimen.

La policía asegura que ha confirmado la relación entre ellos a través de las redes sociales. El médico colombiano aparece en fotos del perfil de Instagram de Daniel Sancho y este, a su vez, sigue la cuenta de Edwin Arrieta.

El sospechoso es el único hijo del primer matrimonio de Rodolfo Sancho con la también actriz Silvia Bronchalo. Un hecho que tiene conmocionado al mundo entero.

Por su parte, el médico, quien residía en el barrio El Recreo de Montería, había reservado un hotel en esa isla del 31 de julio hasta el 3 de agosto. En ese lugar se encontró con el joven español y luego se reportó su desaparición.