Familia del médico Edwin Arrieta pide la máxima condena para Daniel Sancho

Montería

Mediante una nota de voz que circuló entre sus amistades, Darling Arrieta, hermana del asesinado cirujano plástico Edwin Arrieta Arteaga, dijo: “Daniel Sancho no solo desmembró a mi hermano, también desmembró a mi familia”.

Las declaraciones de la hermana de la víctima han circulado este lunes 7 de agosto en redes sociales, luego de que el sábado pasado, los familiares de Arrieta Arteaga difundieron un comunicado en el que afirman que por ahora no se referirán a los hechos para no interferir en las investigaciones de la justicia.

Entre lágrimas, la mujer manifestó que las acusaciones de Sancho son falsas y que está utilizando la ausencia de Edwin para construir una versión a su favor, en referencia a las palabras que dijo el chef español durante una conversación frente a sus abogadas de oficio tailandesas.

Edwin Arrieta Arteaga, médico cirujano de 44 años, fue descuartizado en una isla de Tailandia por Daniel Sancho, hijo del actor español Rodolfo Sancho.

“Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me obligó a hacer cosas que nunca hubiera hecho”, fueron las declaraciones que dio Sancho.

Frente a esos comentarios, Darling expresó: “Obviamente él se va a tratar de defender y Edwin no puede defenderse porque está ausente”.

“No solo desmembró a Edwin, sino también a mi familia; nos arrancó el corazón vivo. Daniel Sancho eso lo premeditó, lo hizo consciente, con sevicia; Edwin era una persona que le encantaba hacer amigos, viajar y viajar. Le gustaba conocer gente para viajar, ese era su sueño, eso era Edwin, le gustaba ir a restaurantes”, agregó Darling Arrieta.

También hizo un llamado a la justicia tailandesa y a la comunidad internacional para que se haga justicia por Edwin: “Pido que Daniel Sancho pague por lo que le hizo a mi hermano”. El pedido es para que a Sancho le sea impuesta la máxima condena.

Pese a que no se han revelado los cargos de los que es señalado oficialmente el español, Sancho podría ser señalado de tres delitos: homicidio premeditado, ocultamiento y sustracción de distintas partes del cuerpo de la víctima.

Según el Código Penal tailandés, toda persona que sea declarada culpable de asesinato podrá enfrentar tres decisiones: una condena de 15 a 20 años de cárcel, a cadena perpetua o pena de muerte.