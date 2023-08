Amaya se opone a que Partido Verde salga de la coalición de gobierno

Tunja

El copresidente del Partido Alianza Verde y candidato a la Gobernación de Boyacá, Carlos Amaya, se pronunció sobre el escándalo que salpica la campaña presidencial de Gustavo Petro.

“Esta no es una posición como copresidente, el partido no ha tomado una decisión, no lo ha discutido, pero como integrante del partido, como integrante de la dirección nacional, exgobernador y precandidato presidencial que no votó por el presidente Gustavo Petro, tengo que decir que sería un grave error para el partido Alianza Verde en estos momentos de desestabilización, de crisis, tomar la posición de retirarse de la coalición de gobierno”, dijo.

Además, decidió mantenerse al margen frente a las acusaciones de Nicolás Petro: “Les corresponde a las autoridades, a la Fiscalía, a los jueces, tomar una decisión frente a lo que aquí está ocurriendo, a la Comisión de Acusación frente a la situación del presidente y son ellos los que tienen que tomar una decisión”.

El candidato se solidarizó con el mandatario; “como ser humano y como padre, mi solidaridad con el presidente” finalizó diciendo.