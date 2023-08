Alberto Gamero habló sobre las lesiones, Moreno Paz y el futuro de Juan Pablo Vargas

Alberto Gamero, DT de Millonarios. (Photo by RAUL ARBOLEDA/AFP via Getty Images) / RAUL ARBOLEDA

Millonarios cerró su gira de amistosos internacionales con una victoria 1-2 sobre el Real Zaragoza en España. El cuadro Embajador tuvo un buen compromiso, aunque el lunar del encuentro fue la lesión de Alex Moreno, quien sintió una molestia muscular en la pierna izquierda en los primeros minutos y debió ser sustituido.

Alberto Gamero, técnico del equipo, se refirió en rueda de prensa (Mundo Millos), al estado del joven defensor central, las lesiones recurrentes que se le han presentado este semestre y el fichaje fallido de Juan Pablo Vargas por el Santos de Brasil.

Balance del partido

“Esto que le mostramos nosotros a Real Zaragoza le sirve a ellos para su torneo y también nos va a servir a nosotros lo que ellos propusieron. Dos equipos que querían ganar. Afortundamente las opciones que tuvo Real Zaragoza tuvimos hoy un arquero inspirado que nos ayudó a ganar el partido. Fue un partido de mucha intensidad, de ida y vuelta, en el que ambos mostramos el deseo de querer ganar el partido”.

El manejo de la nómina

“La idea es esa, hoy estuvieron cinco jugadores en el banco. Nosotros la única manera de recuperar nuestros jugadores es dándoles menos minutos. Hoy (Mackalister) Silva jugó creo que 30 minutos, (Jorge) Arias jugó los mismos 30, (Daniel) Giraldo jugó poco. No teníamos presupuesta la entrada de (Elvis) Perlaza desde tan temprano, pero le tocó entrar. Tuvimos tres jugadores en punta que me dejaron satisfecho y muy feliz con su actuación como fue (Luis) Paredes, (Juan Esteban) Carvajal y Beckham (Castro), para jugar un partido internacional como este se comportaron a la altura. Lo que queremos es eso, que los que entren, respondan, para no siempre estar nosotros atenidos a que tienen que jugar siempre los titulares. Para nadie es un secreto que hemos jugado una gran cantidad de partidos este año, más los que nos faltan y nosotros vamos a afrontar esto con la responsabilidad que se merece, no vamos a meter en la cabeza ningún cansancio, queremos que el equipo vaya descansando en el torneo, en el trámite de los partidos y lo vamos a hacer dándole pocos minutos a algunos jugadores”.

Un parte de Alex Moreno Paz

“Hay que esperar que salga la resonancia, debe ser un desgarro, puede ser leve, ojalá que no vaya a ser grave”.

¿Qué va a pasar con Juan Pablo Vargas?

“Es un tema que yo no lo conozco bien, que era de la parte directiva, vamos a ver. A lo que tengo hoy es una transferencia que no se hizo, vamos a ver que puede pasar en el transcurso de hoy y mañana que lleguemos”.

¿Le preocupan las constantes lesiones?

“No me preocupa, es que estamos jugando partidos, indudablemente que un jugador que esté más agotado que otro, va a estar más expuesto a una lesión. Hoy se lesiona un jugador que ha jugado los últimos tres partidos. Grave fuera un jugador con muchos minutos encima, una lesión es normal, acá nosotros no podemos llamar que porque están jugando mucho se van a lesionar, se lesiona un jugador como Moreno Paz que no ha jugado mucho”.

¿Qué equipo usará ante el Tolima?

“Vamos a llegar a Bogotá, miramos el día sábado, domingo, tenemos dos días para mirar el grupo. Indudablemente que hoy en día yo no tengo equipo titular, no tengo porque hoy Paredes ha jugado muchos partidos titular, (Stiven) Vega ha jugado muchos partidos titular, entonces pueden estar en el once titular, (Juan Carlos) Pereira, que no había jugado, también puede estar en el once titular, el mismo (Omar) Bertel, está listo. Hoy es un once, todos han hecho un trabajo y un merito para jugar y estar en Millonarios”.

¿Qué opina de los hinchas en España?

“Feliz y contento de ver a nuestra hinchada que nos acompaña en todas partes, el mensaje que le puedo dar a ellos es que nos le quitamos el sombrero. Gente que hace un esfuerzo grande para venir acá a Europa a ver a su Millonarios. A Dios gracias le dimos una satisfacción más, pero la verdad feliz y contento, y mis más sinceras felicitaciones a esa hinchada a la cual nos sigue y nos acompaña. Ojalá le sigamos dando varios triunfos más”.