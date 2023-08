Se subastarán más de 30.000 objetos de Freddie Mercury

Colombia

Entre los objetos se destaca el manuscrito de “Bohemian Rhapsody”, la corona y la capa que usaba cuando cantaba “God Save The Queen”, entre otros. La subasta la hará la casa de subastas Sotheby´s y anunció que, en Londres se expondrán los objetos hasta el 5 de septiembre, fecha en la que el cantante estaría cumpliendo 77 años.

Ha llamado la atención la afición que tenía Mercury por la cultura japonesa, tenía Kimonos, estampas, porcelanas y lacas que coleccionaba y que también serán subastados. Según Cécile Bernard directora general de Europa de Sotheby’s, son un “conjunto completamente único”.

Freddy Mercury es uno de los cantantes y compositores más importantes y famosos de la historia. Aunque tuvo una corta carrera profesional, que terminó en el 1991 cuando falleció a causa de sida, dejó himnos del rock como “Killer Queen”, “Bohemian Rhapsody”, “Somebody to Love”, “We Are the Champions”, “Don’t Stop Me Now”, “Crazy Little Thing Called Love”, entre muchos otros.