Eduardo Méndez aclara por qué no llegó Leonel Álvarez a Santa Fe

Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, habló con Diario AS Colombia sobre la complicada situación financiera por la que está pasando el equipo, que estrenó director técnico desde el primero de julio de 2023. Conversó sobre el proceso que lo llevó a la toma de decisiones respecto al cuerpo técnico que estará al mando en esta temporada y otro aspectos relevantes en torno a la institución Cardenal.

Una de las opciones más importantes que tenía Méndez para el cargo de entrenador era Leonel Álvarez. Sin embargo, manifestó que las razones para no tenerlo en el equipo se reducen a factores netamente económicos. “No quiso negociar, pidió un capital que si hubiéramos aceptado estaríamos trabajando para pagar al técnico, fue complicada la negociación con él”, fueron las declaraciones que dio sobre el exfutbolista colombiano quien era uno de los favoritos en este proceso de selección, pero que finalmente quedo fuera del alcance del conjunto albirrojo.

Además, comentó que una de las opciones que estaban considerando incluían al uruguayo Pablo Peirano. “Buscamos a Peirano que estaba con el visto bueno, pero desafortunadamente el equipo en el que estaba no lo dejó venir. A Bodhert alguien me lo ofreció y les dije que tenía contrato con Alianza, hablé con el presidente y me dijo que con la chequera de Santa Fe no iba a pelear y la verdad no hubo mucha pelea, fue más por superación del técnico”, afirmó.

El hincha de Independiente Santa Fe, que ha tenido la oportunidad de estar al mando del club en los últimos años, finalmente tomó la decisión de contrarar a Huber Bodhert como líder de este nuevo equipo que hasta el momento ocupa el percer puesto en este segundo semestre de la liga colombiana. “Personalmente a mí me gustaba por su forma de dirigir, nunca había hablado con él, solo tuve un saludo hace algunos años en el ascensor de El Campín. Tengo buenos comentarios por su forma de trabajar, jugadores que habían pasado por el lado de él me decían que era bueno y eso es importante y por eso la junta aceptó”, añadió respecto al nuevo planteamiento que se busca en el equipo.

Entre tanto, el presidente de la institución destacó la calidad de plantilla que hay, aunque se ha mencionado la posibilidad de traer a otro delantero. “Creo que hay una nomina importante, cuando hablé con el técnico, me dijo que un centro delantero más para que no se nos presente ese problema que nos sucedió en el partido con el DIM, Rodallega lesionado y el otro no puede jugar, pero es difícil conseguir un centro delantero”, afirmó.

