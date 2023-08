Leicy Santos: “Queremos jugar 7 finales y lo más importante es vivirlo de esa manera”

Leicy Santos (Photo by Aitor Alcalde - FIFA/FIFA via Getty Images) / Aitor Alcalde - FIFA

Leicy Santos será titular frente a Marruecos en la tercera de las siete finales que tiene Colombia en este Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda. Para la 10, y para el entrenador Nelson Abadía, lo más importante es sacar los tres puntos y asegurar el primer puesto del grupo H.

“Tenemos ganas de salir a ganar y seguir haciendo el trabajo que tiene el equipo, con mucho oficio. Será un partido físico y la intención es ganar para pasar primeras de grupo”, afirmó la mediocampista

Sobre su función en el planteamiento de la Selección: “Soy una jugadora que intenta buscar creatividad del equipo, que fluya con el manejo de tiempos y soy consciente que todas tenemos que defender. Esto es lo que exige un Mundial y me encuentro bien para volver a dar lo mejor de mí. Ante Alemania me fue bien y que ojalá se nos dé esta vez mostrando ímpetu y así salir a ganar ante Marruecos”.

“El equipo tiene un foco y objetivo específico. Eso no nos permite manejar tanta euforia. Al día siguiente de la victoria ante Alemania ya pensábamos en Marruecos, el equipo sabe y es consciente de que si no validamos el triunfo ante Alemania mañana no tiene sentido. Queremos jugar 7 finales y lo más importante es vivirlo de esa manera”, aseguró Santos.

¿Qué tiene Marruecos para complicar a Colombia?

“Hemos visto que Marruecos es colectivo y ha evolucionado. Tienen un estilo europeo muy físico, pero mixto. Triangulan bien y aprovechan la espalda de la defensa. Tenemos que mostrar el fútbol que ha venido trabajando Colombia”.

El apoyo que ha recibido la Selección

“Lo poco que nos damos cuenta es que Colombia está volcada con nosotros. Es algo muy positivo y darnos cuenta de toda la gente que nos sigue y eso nos emociona y la Selección se caracteriza por la alegría”.

¿El rival en octavos?

“Vemos las posibilidades que hay y sabemos que todos los partidos van a ser complicados, pero el equipo está preparado para enfrentar a cualquiera e ir a ganar”.