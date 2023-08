“Soy un tunjano que nació en el exterior”: ruso que quiere ser alcalde de Tunja en Boyacá

Tunja

Mikhail Krasnov nació en Sarátov, Rusia, cuenta con nacionalidad colombiana y vive hace más de 15 años en Tunja; es profesor de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), investigador, Magister en Sociología, Economía y Relaciones Internacionales, actualmente hace parte de los siete candidatos que aspiran a llegar a la alcaldía de la capital boyacense.

En entrevista para Caracol Radio, con su español particularmente fluido, se describió; “Yo soy economista y sociólogo, otros de los campos que trabajo son las relaciones internacionales, todo esto es muy ligado a la política y yo viviendo acá me enamoré de la ciudad y me convertí en un tunjano más. Yo soy un tunjano que nació en el exterior”.

Dijo que su historia en Colombia empezó hace más de 15 años cuando decidió viajar como estudiante de intercambio.

“La historia empezó en 2008 cuando yo estudiaba en Alemania, en Berlín, y vine por un convenio con la Uptc; la Uptc y la universidad Humboldt de Berlín tienen un convenio entonces vine acá como estudiante de intercambio, yo soy prácticamente 100% upetecista, me recogieron en el aeropuerto y en febrero de 2008 empezó mi historia en Tunja”.

Afirma que su candidatura ha generado todo tipo de reacciones, desde el apoyo de sus estudiantes y los que lo conocen hace más de una década caminando las calles de Tunja, hasta los que le hacen comentarios que él toma jocosamente. “siendo ruso me dicen que yo voy a invadir Duitama o algo así”, dijo entre risas.

“Tunja no está en el camino del desarrollo, está en camino al deterioro completo” aseguró y se dio el tiempo para explicar por qué.

“Desde la parte académica siempre he estado conociendo más índices y me he estado dando cuenta que Tunja tiene un potencial enorme para desarrollar, nosotros tenemos una gran discrepancia entre lo que nosotros deberíamos ser y lo que somos; somos una potencia para el desarrollo empresarial a nivel colombiano y a nivel latinoamericano, pero lastimosamente Tunja no está en el camino del desarrollo está en camino al deterioro completo”.

“Tenemos el índice de competitividad que nos muestra el potencial por desarrollar, somos una ciudad muy interesante para las inversiones nacionales e internacionales, nosotros no tenemos que pensar que somos un pueblo allá, de 200.000 habitantes, nosotros pertenecemos económicamente al área económica de Bogotá, influimos con nuestro mercado en la capital del país, estamos a una hora y media de la capital (…) imagínense simplemente el potencial enorme de desarrollo sólo en los 10 millones de habitantes de Bogotá y de la sabana”, finalizó diciendo.

Krasnov sigue moviéndose entre sus clases de la UPTC y reuniones con comunidades en los barrios, veredas y calles de Tunja; tratando de financiar su campaña a punta de tamales de 10 mil pesos y las donaciones de los que creen que él puede ser una interesante opción para los destinos Tunja.