Luis Fernando Suárez explicó las razones de su salida de la Selección de Costa Rica

Luis Fernando Suárez dejó de ser entrenador de la Selección de Costa Rica a mediados de julio y tras concluir su participación con los ticos en la Copa Oro. Entre sus principales logros en los dos años y medio de gestión, está el haber llevado al equipo al Mundial de Catar 2022, donde terminó en la última posición del Grupo E detrás de Japón, España y Alemania.

En diálogo con El VBar de Caracol Radio, el entrenador antioqueño se refirió a su salida del país centroamericano y explicó los motivos, resaltando una cuestión política de los dirigentes que llegaron a la Federación como la principal circunstancia.

“La versión corta es lo que uno siempre piensa, cuando llega a un lugar como Costa Rica, cuando me contrataron era poque el equipo no tenía buenos resultados y por eso hay un cambio. Lo que uno hace es llegar a hacer un diagnóstico, en principio es complicado porque no se conoce sobe el fútbol de Costa Rica y hay que ser cuidadoso para rodearse bien y conocer esto. Faltaba como un recambio generacional y no se estaba dando como debería, había un grupo llamado a responder después del 2014 y no lo hicieron. Tuvimos que hacer un recambio express para llegar al Mundial. Afortunadamente se dio y luego se siguió pensando que tocaba hacer el recambio”, aludió en principio haciendo referencia a los jugadores que tuvo que comenzar a utilizar.

“El fútbol hoy es distinto y creo que lo que estaba haciendo Costa Rica quera algo que en la parte defensiva era correcto, pero en ataque se tenían carencias, no hay goleadores y hablamos con el presidente, él estaba de acuerdo con la situación y empezamos a hacerlo, a buscar la manera de hacer el fútbol diferente”, agregó.

Su salida por una situación política

Me tocó un año de elecciones, se formó una división en el Comité y eso junto a los resultados, sobre todo el de la derrota contra Panamá, se fue formando la tormenta en la que nuestro nombre no estaba bien visto. Se dan tres o cuatro situaciones que ya se habían diagnosticado, pero cuando se da una situación política, es bastante complicado.

¿Por qué siempre los entrenadores salen mal de Costa Rica?

La culpa de eso la tuvo Jorge Luis, cuando estuvo en 2014 lo hizo soñar y llegó a puntos altos y eso fue mal tomado, porque nosotros los vivimos lo colombianos con el 5-0 a Argentina y después no volvimos a clasificar. Costa Rica se quedó quieto pensando que con lo que tenía ya, hubo países como Panamá que hizo cosas bien hechas desde que Hernán estaba por allí y siguieron en mejoría; me parece que el trabajo hecho por el actual entrenador ha sido interesante, es un entrenador moderno. Hay una situación que yo veo y creo que hay que mejorar en Costa Rica y es la forma física del jugador costarricense. No nos podemos quedar los entrenadores en que lo de antes era muy bueno y nos tenemos que quedar allí, tenemos que saber adaptarnos y eso lo estábamos intentado hacer. Algo están haciendo los demás que en determinado momento Costa Rica tiene que hacer.

Enseñanzas tras el Mundial

Me dejó muchas más enseñanzas que cualquier Mundial. El partido con España fue el que más me dejó en muchos sentidos, hay que aprender de todo eso. El Mundial, España, el partido con Japón y Alemania y lo demás que vi, me demostró que hay muchas cosas distintas. Ahora se habla de transición, que es necesario estar preparado y que en determinando momento las exigencias para los creativos es mucho más que crear, que es más físico que antes y uno no se puede quedar estático. No solamente el talento hoy vale en el fútbol. Si algo me enseñó este Mundial es que hay que estar modernizándote y pensado en las cosas nuevas. Ahora todo cambia y es importante tener en cuenta. Quería ir a un nuevo Mundial con Costa Rica, sigo con las ganas de estar en otro Mundial y ojalá se dé esa posibilidad.

Opinión de Juan Pablo Vargas

Juan Pablo es una gran persona, un gran jugador de fútbol y lo que ha evolucionado en los últimos años, por eso hoy está en Santos y él debe reconocer que lo que ha hecho con la Selección ha sido lo que lo ha catapultado a otras situaciones. El haber estado en un Mundial, haber hecho un gol, me parece que le dio un plus en una situación que lo miraran más. Sigue siendo un hombre de grandes valores y un gran jugador.

¿Lo respaldaron los jugadores?

Si hay algo que hicieron esos muchachos por mí fue buscar la manera de respaldarme, había un momento álgido donde nosotros teníamos el 90 por ciento de estar eliminados y el 10% de probabilidades era de poder clasificar y ese grupo empezó a ganar y era puro corazón, ganas y deseos.