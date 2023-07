Alberto Gamero: “Para nosotros es importante ganarle a un rival de la Premier League”

Leonardo Castro festeja uno de sus dos goles ante el Crystal Palace. (Photo by Michael Reaves/Getty Images) / Michael Reaves

Alberto Gamero, director técnico de Millonarios, expresó su alegría luego de que su equipo derrotara 2-1 al Crystal Palace, en un compromiso amistoso disputado en Chicago, Estados Unidos. El samario resaltó la importancia de la victoria ante un equipo de la Premier League.

“Fue un buen partido ante un gran equipo, me parece que la gente salió contenta, en especial la hinchada de Millonarios. Un buen partido con dos equipos que buscaron el arco, pero en el que la parte defensiva de ambos se portó a la altura y por eso no hubo tantas opciones de peligro. Para nosotros es importante ganarle a un rival de una liga como es la Premier League”, señaló Gamero ante los medios al final del encuentro.

Sobre sus sensaciones por la victoria y su estadía en Chicago, comentó: “alegria, satisfacción, me parece que desde el día que llegamos nos acogieron. Los hinchas de Millonarios nos acompañaron, espero disfrunten este triunfo en paz como debe ser. Chicago espectacular, felicitaciones a la organización”.

El estratega también dedicó unas palabras para los hinchas: “la hinchada de nosotros es una hinchada que aparece en todas las parte del mundo, en cualquier lugar ahí está. Nosotros muchas veces nos preguntamos cómo llegan hasta acá. Desde que llegamos nos encontramos con nuestra afición, eso nos llena de alegri, apero también de una gran responsabilidad”.

Mientras que del manejo de las cargas físicas, comentó:“nosotros teníamos algo presupuestado porque el sábado jugamos en Barranca contra Alianza. Teniamos presupuestado una serie de jugadores que jugaran 45 minutos nada más, teníamos un presupuesto de minutos con los jugadores, pero en el contexto del juego enfrentamos a un equipo rápido y que juega bien al fútbol. Nostros terminamos mejor que ellos. Veníamos a hacer una buena presentación aquí, pero también tenemos en mente la Liga”.

Y añadió “Nosotros siempre estamos pensando en el futuro. Hoy gracias a Dios no hubo ningún lesionado, los que estamos tratando nosotros en medio de que no hemos descansado, hemos tratado de darle minutos a otros jugadores. Como fue el caso de Silva y Cataño, que cada uno jugo 45 minutos, el caso de Leoanrdo castro que jugó 25 minutos. Eso es lo que nostros vamos a hacer porque se viene una seguidilla de partidos y viajes, pero nostros queremos pelear nuevamente la Liga y para pelear la Liga nos tenemos que concienciar que tendremos a una serie de partidos. Si tenemos tantos partido fue porque fuimos a la final, queremos afrontarlo dela mejor manera”.

Finalmente, de cómo trabajó el encuentro, reveló: “la clave era no desesperarse, teníamos que tratar de bajar el el ritmo al partido. Es un partido rápido, con transiciones rápidas y un juego aéreo muy peligroso, y por esa vía nos hiceron el gol. Nosotros no nos desesperamos, porque estos partidos son muy peligrosos, porque con estos rivales si a uno lo cogen mal parado le menten 4 y eso es muy fuerte. Eso tenemos que cuidar. Me gustó que el equipo intentó bajarle el ritmo al partido pero con el balón. Hoy fuimos efectivo, llegamos tres veces e hicimos dos goles”.