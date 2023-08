En Urabá capturaron a dos agentes de tránsito acusados del robo de un carro

Medelllin

Las autoridades capturaron en Urabá a dos agentes de tránsito acusados de participar en el presunto robo de una camioneta de la alcaldía de Carepa. La misma administración municipal fue la que interpuso la denuncia de hurto ante la evidencia del faltante del automotor. Los funcionarios fueron identificados como Euclides Mena y José Alfonso Betancourt.

El vehículo por el que están siendo judicializados los funcionarios públicos estaba adscrito a la secretaría de Movilidad de Carepa y se reportó como hurtado hace tres meses, pero luego fue hallado en una chatarrería de la vecina población de Chigorodó de donde fue recuperada por las autoridades. Desde ahí comenzó la investigación para determinar qué persona fue la que llevó el carro a este lugar y la sorpresa fue mayor.

“Dos agentes de Tránsito involucrados en el hurto de este vehículo y donde ayer se hizo la captura por parte de la Fiscalía de estas dos personas y están en proceso de investigación. Uno de nuestros objetivos principales ha sido recuperar la confianza de los ciudadanos y desde luego que si no denunciábamos íbamos a estar inmersos también en este ilícito que hoy nosotros rechazamos contundentemente, este acto de corrupción que se ejecutó en la secretaría de movilidad”, dijo el alcalde de Carepa John Alexis Cerquera.

Aunque no se ha probado la responsabilidad de los agentes en este caso, habría indicios de que esta práctica no sería la única vez que haya ocurrido con otros vehículos. El alcalde también aprovechó para solicitarle a la comunidad que denuncie cualquier hecho de corrupción que relacione a agentes de tránsito con el cobro de sumas de dinero para no realizar su labor en el control de la movilidad e indicó que hay algunas investigaciones en curso.

“Esperamos que cada uno de esos procesos que están siendo investigados por las autoridades, e invitamos a los carepenses a que cualquier acto por parte de cualquier funcionario público que les pidan recursos, por favor que denuncien ante las autoridades que denuncien ante la Administración Municipal” agregó.

Explicó que en los dos casos las investigaciones avanzan y se espera que la fiscalía logre aclarar las dos situaciones.