Abren investigación contra alcaldesa de Suárez, Tolima, por agredir a una ciudadana

Tolima

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra la alcaldesa municipal de Suárez, Tolima, Lucelly Villalba de Suárez, por presunta agresión física y verbal a una ciudadana que adelantaba un trámite de su interés en el ente territorial.

En la queja radicada ante el Ministerio Público, la denunciante señaló que la mandataria salió de su despacho gritando “que me tenía que salir y me empujó, igualmente me tira la puerta por la cara y el guardaespaldas se levantó de la silla y empuñó el arma porque la señora le dijo que me sacara”, sin preguntar qué sucedía “de una forma grosera nos sacó del pasillo de la administración municipal”.

La afectada aseveró que en el lugar se encontraban como testigos, dos servidores públicos que se dieron cuenta de los hechos: la secretaria de la Administración y el inspector de Policía, pero desafortunadamente “ellos no rendirán una declaración objetiva”, por ser subordinados de la alcaldesa municipal, y manifestó que la conducta de Villalba de Suárez “no es secreto para los mismos funcionarios y personas del municipio”.

La Procuraduría Provincial de Ibagué escuchará en diligencia de ratificación y ampliación a la quejosa, y practicará otros testimonios y pruebas documentales en busca de esclarecer los hechos objeto de investigación.