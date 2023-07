22 de agosto, fecha en que la Corte estudiará demandas contra la ley de Paz Total

Caracol Radio conoció en exclusiva que esta importante audiencia se realizará el próximo martes 22 de agosto en la sala plena de la Corte Constitucional donde se espera, estudien las demandas que hay en contra de esta ley.

Y es que en total, aún faltan cinco demandas por estudiar, ya que en una, el alto tribunal decidió no pronunciarse de fondo por “ineptitud sustantiva de la demanda”, además que ese 13 de julio de este año cuando se estudio el recurso, los magistrados concluyeron que “ninguno de los cargos formulados cumplía con los requisitos exigidos y se declaró inhibida”.

Es importante señalar que esta ley ha tenido varios inconvenientes en el alto tribunal pues recibió una demanda que pidió tumbar toda la ley, esto según lo indica por vicios de trámite en el Congreso de la República ya que, entre otras cosas, no tuvo concepto del Consejo de Política Criminal, y por este recurso, el alto tribunal esta estudiando ahora, una ponencia sobre este tema.

Por otro lado y como en varias ocasiones a hecho publica sus declaraciones, la procuradora general Margarita Cabello a reiterado que esta ley no es constitucional ya que, como ella argumenta, los congresistas no tuvieron la posibilidad de desarrollar los debates de la ley de manera informada ante la ausencia de insumos técnicos, pues según dijo, no contaron con el concepto del Consejo Superior de Política Criminal que debía remitirse al proceso legislativo.

Recordemos que la ley 2272 del año 2022, ley de Paz Total que ha quedado viva de ´milagro´ es uno de los proyectos que más le ha apostado el gobierno actual y que le permitiría al gobierno del presidente Gustavo Petro negociar con bandas criminales, disidencias y guerrillas e incluye además a las comunidades afectadas en las negociaciones.