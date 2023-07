Máximo Noriega renunció a la Colombia Humana tras quedarse sin aval para la Gobernación

Colombia

Un revuelo político se vivió en Barranquilla, durante el cierre de inscripción de candidaturas para las elecciones regionales de octubre. El dirigente político Máximo Noriega llegó a la Registraduría luego de “a última hora” recibir el aval de la Colombia Humana para lanzarse a la Gobernación de Barranquilla. Sin embargo, minutos después, fue notificado por el mismo partido de que le quitaban el aval.

“Ahora que ya me voy a inscribir, me llega una resolución firmada no por el secretariogeneral Hincapié, sino por Eduardo Noriega, que es el personaje, al lado de Agmeth Escaf, que no quiere un candidato alternativo, sino solamente la candidatura de Eduardo Verano y Alfredo Varela. Está obsesivo en que no quiere, y violentando la Constitución me revoca el aval”, dijo el dirigente.

Noriega aseguró que presentará las denuncias penales correspondientes, porque “no solamente se me están violando los derechos, sino que se me hace una acción agresiva, burlesca y humillante. Eso es inconcebible, no se puede admitir con ninguna persona”.

La polémica se dio en medio de la captura del hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás, que es una de las personas más cercanas al exaspirante. De hecho, él mismo habló sobre el tema: “nosotros queremos el cambio, buscamos votamos por Gustavo Petro por el cambio. No es justo primero nos atan a un escándalo mediático con Nicolás Petro y ahora nos hacen eso de quitarnos un derecho legítimo a elegir y ser elegido establecido en la Constitución, en el Estatuto Orgánico, entutelado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, completamente y respetuoso injusto.