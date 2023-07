Dile que Vuelva, la nueva apuesta de Boris García por mantener el Sonido Cartagenero

Cartagena

Con una versión actual del clásico Dile Que vuelva, el artista Cartagenero Boris García, rinde honores a Hugo “sabor” Alandete y a Víctor “El Nene” del Real, manteniendo la esencia Multisonora que él mismo ha denominado “El Sonido Cartagenero” .

La versión original de este tema de Sandy Rico, fue grabada en 1989 con el particular estilo del “melao” cartagenero. Esta nueva interpretación contemporánea realizada bajo el sello de Heróicos Records, conserva parte de los arreglos originales y agrega toques modernos y una interpretación actual que une tiempos, logrando que lo clásico y lo nuevo sean protagonistas en la obra musical.

Grabada en Infinity Sound estudio caribe en Cartagena, producida por Boris García y masterizada en Estados Unidos por Classic master, la canción “Dile que Vuelva” retoma gran parte del sabor identitario del caribe y nos plantea nuevas miradas sobre los ritmos nacidos en la heroica y que están llenos de un toque universal.

“Estoy muy emocionado de compartir con todos ustedes este nuevo sencillo que rescata la esencia sonora de mi tierra y representa todo el esfuerzo que como embajador del Sonido Cartagenero he venido haciendo por la cultura musical del Caribe colombiano. Esta versión de Dile que Vuelva me ha permitido hacer cosas que siempre había soñado. Quería un video que reflejara el encuentro de tiempos al que nos llama la música y eso lo entendió muy bien el equipo que me acompañó en la realización del mismo. Fue dirigido por Paul zaid , teniendo como director de fotografía a Frankie Jazz y coproducido por Amaury Padilla, quienes plasmaron en imágenes, un recorrido por varias décadas con una estética retro que se une a la actualidad. Fue un trabajo hecho con mucho amor y que espero que todos puedan disfrutar y bailar”, aseguró Boris García, artista Cartagenero.

Dile que Vuelva, ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y de video.