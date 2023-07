Muere a los 77 años Randy Meisner, vocalista y bajista de la icónica banda The Eagles

Colombia

Randy Meisner, vocalista, bajista y cofundador de la emblemática banda The Eagles, falleció el pasado 26 de julio a causa de complicaciones de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, según informó la banda a través de su sitio oficial.

“The Eagles se entristece al informar que el miembro fundador, bajista y vocalista, Randy Meisner, falleció anoche (26 de julio) en Los Ángeles, debido a complicaciones de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)”.

Meisner es recordado por haber sido el bajista y vocalista original de The Eagles, junto a Glenn Frey, Don Henley y Bernie Leadon, miembros iniciales cuando la banda se formó en 1971. Además, contribuyó en la creación de los sonidos de las canciones “Try and Love Again” y “Take it to the Limit”.

La banda, que se destaca por su particular sonido country rock, ha vendido más de 150 millones de álbumes alrededor del mundo y ha alcanzado reconocimientos como poder pertenecer al Salón de la Fama del Rock and Roll en 1988.

Actualmente, la agrupación está conformada por los músicos Don Henley, Joe Walsh y Timothy B. Schmit, los cuales preparan su gira de despedida “The Long Goodbye” tras 52 años de creación de la banda. Esta gira comenzará en septiembre de 2023 en Nueva York y se estima finalizará en 2025.