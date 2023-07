Enrique Peñalosa anuncia que no aspirará a la Alcaldía de Bogotá

Colombia

Frente a los coqueteos que ha recibido en los últimos días para que vuelva a lanzarse a la Alcaldía de Bogotá, como anticipamos en ‘La Campaña’ de 6AM, el exalcalde Enrique Peñalosa anunció públicamente que ha decidido no ser candidato para estos comicios locales y regionales que se realizarán el próximo 29 de octubre.

“Agradezco de corazón a los ciudadanos que en los últimos meses, en la calle y en todas partes donde he ido, me han pedido que me lance a la Alcaldía. Sin embargo, creo que mi mejor contribución hoy es no generar división entre los que consideramos que los gobiernos de izquierda de Petro y Claudia López le hacen daño a la ciudad y al país”, aseguró Peñalosa en un video.

Ha dicho el también excandidato presidencial que pese a no estar metido en la contienda electoral, sí va a permanecer muy pendiente de la gestión del presidente Gustavo Petro. “Desde la independencia, seguiré vigilando al Gobierno Petro, que tanto daño le está haciendo a Colombia, ayudando a hacer todo lo que esté a mi alcánce para que nuestro país y nuestra ciudad salgan adelante”, añadió.

Así las cosas, faltando 24 horas para el cierre de inscripciones, Bogotá cuenta con Juan Daniel Oviedo, Carlos Fernando Galán, Diego Molano, Gustavo Bolívar y Jorge Robledo. Se prevé que Cambio Radical anuncie e inscriba también a su candidato en la Registraduría, en este día de cierre.