Furia en el Congreso, metro de Bogotá y tablero político

La Luciérnaga se enciende para hablar del senador Jota Pe Hernández, quien tras el incremento del salario de los congresistas explicó la alternativa que queda para bajar el salario. De acuerdo con el congresista, el proyecto que presentó ya pasó el primer debate en la Comisión Primera del Senado y le falta un debate más allí. Se debe destacar que esta polémica no es nueva, pues desde hace años, se ha buscado que la diferencia entre el salario de los congresistas y el salario mínimo que gana un colombiano no sea tan exagerado. También, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, aseguró que no hay acuerdo entre el Gobierno y el Distrito para la modificación de la primera línea del metro, para que un tramo sea subterráneo. Así, el presidente Gustavo Petro respondió asegurando que ante esta situación el Gobierno ha sido engañado. Y por último, estrenamos nuestra sección “el tablero político de La Luciérnaga” el principal tema fue: Los Godos se van con Dilian Francisca Toro para la Gobernación del Valle.

