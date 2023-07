Copa Colombia: resultados de los primeros partidos de los octavos de final

Regresó la Copa Colombia con los duelos de ida de los octavos de final. El miércoles 26 de julio se llevaron los primeros encuentros de la fase y dejaron varias sorpresas en cuanto a resultados.

Se marcaron ocho goles en cuatro partidos, para una media de dos tantos por encuentro. Asimismo dos locales ganaron, mientras que los dos restantes cayeron. Balance bastante parejo.

Le puede interesar: Chipi Chipi defendió a Novoa: “También tuve momentos en los que no tapaba ni las ollas”

Alberto Gamero: “Para nosotros es importante ganarle a un rival de la Premier League”

La Equidad, con un solitario tanto de José David Lloreda, se impuso en Techo frente a Águilas Doradas. A segunda hora, Tigres, que también ofició como local en el segundo escenario capitalino, cayó por la mínima con el Deportivo Pereira (anotación de Ederson Moreno).

En Barrancabermeja, Alianza Petrolera derrotó, con tantos de Sebastián Acosta y Johan Parra, al Deportes Tolima; mientras que en el clásico de la jornada, Atlético Nacional se impuso 1-3 en el Pascual Guerrero sobre América de Cali.

Los octavos de final continúan este jueves 27 de julio con los partidos Cúcuta Vs. Junior de Barranquilla y Deportivo Cali Vs. Santa Fe. La otra semana tendrán acción Independiente Medellín Vs. Deportivo Pasto y Millonarios Vs. Atlético Bucaramanga.

Los partidos de vuelta se llevarán a cabo a mediados de agosto.