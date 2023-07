Chipi Chipi defendió a Novoa: “También tuve momentos en los que no tapaba ni las ollas”

Atlético Nacional tomó ventaja en el duelo más llamativo de los octavos de final ida por Copa Colombia. El conjunto antioqueño se impuso 1-3 en su visita al América de Cali y dejó encaminada su clasificación a la siguiente fase del certamen.

Noche para el olvido del conjunto escarlata. No solo por el resultado en contra que obliga la hazaña en el Atanasio Girardot sino también por la molestia de los hinchas con sus jugadores, especialmente con Diego Novoa, a quien chiflaron durante los 90 minutos.

Cada vez que el meta bogotano tenía el balón en su poder, desde las tribunas llegaban silbidos, abucheos y demás. Con los tres goles en contra (autoría de Perea, Deossa y Angulo), como era de esperarse, la situación empeoró.

Concluído el encuentro en el Pascual, Harlen Castillo acudió a la rueda de prensa y aprovechó para defender a su colega de posición, en medio de la difícil situación por la que atraviesa.

“Le mando un abrazo solidario a Novoa. Me duele ver como lo chiflan hoy en el partido. Yo también tuve momentos donde no tapaba ni las ollas, pero hay caídas de las que uno se levanta. Yo a veces no tapaba ni las ollas de la casa, pero el fútbol siempre te da revancha, a mi me duele que cuando coge el balón lo piten desde la tribuna, ojalá pueda superar estos momentos porque de estos es de donde salen grandes figura”, expresó el chocoano.

Vale recordar que Chipi Chipi, como se lo apoda, pasó también por complicados momentos cuando hacía parte del Deportivo Pereira. Con el pasar del tiempo se fue afianzando en la portería hasta el punto de ser vital en el título matecaña del 2022 y posteriormente sellar su fichaje por uno de los grandes del país como lo es Nacional.

Novoa, de 34 años, llegó al América en 2021 luego de tener destacadas actuaciones, por más de una década, con La Equidad. Empezó siendo suplente de Joel Graterol, pero tras su salida a principios de este año se quedó con el puesto de titular y algunos errores lo han condenado.

El arquero capitalino suma hasta el momento 66 partidos disputados, ha recibido 74 tantos y ha mantenido su pórtico invicto en 21 oportunidades.