Roy Hodgson: Millonarios es uno de los grandes, ha sido famoso a través de los años

Roy Hodgson, entrenador inglés del Crystal Palace. (Photo by Robin Jones - AFC Bournemouth/AFC Bournemouth via Getty Images) / ROBIN JONES

Millonarios disputará este miércoles 26 de julio su segundo amistoso internacional del semestre en Estados Unidos. Luego de vencer a Atlético Nacional en la Florida, el cuadro capitalino medirá fuerzas con el Crystal Palace, equipo que juega en la Premier League y que viene de anunciar a Jefferson Lerma como estelar refuerzo para la temporada 2023-24.

El entrenador Roy Hogdson atendió a los medios de comunicación en la previa del duelo amistoso. Valoró la importancia de la gira del equipo por los Estados Unidos y aprovechó para elogiar al vigente campeón de Colombia.

“Ellos (Millonarios) son uno de los grandes del fútbol colombiano. Si me pidieran nombrar equipos de Colombia, los nombraría a ellos porque han sido muy famosos a través de los años”, indicó en un primer momento el estratega de 75 años.

Si bien reconoció que saben poco del FPC, afirmó que recolectaron videos para analizar al azul: “Enfrentaremos a un equipo con muy buenos jugadores, de gran calidad, y lo aprovecharemos mucho para dar el siguiente paso pensando en nuestro importante duelo del 12 de agosto, el primero de la temporada”.

Finalmente agregó que si se tratara de un partido por los puntos lo prepararía como tal, pero al ser un amistoso de pretemporada buscará encontrar variantes que puedan dar resultado a lo largo del próximo curso.

“Nos aseguraremos de que todos nuestros jugadores tengan tiempo de juego, de modo que cuando tengamos que elegir un once, no habrá nadie que no haya tenido algunos minutos contra un oponente de calidad. como Millonarios”, concluyó.

Duelo amistoso

El partido entre Millonarios y Crystal Palace se disputará en el SeatGeek Stadium de Chicago a partir de las 7 de la noche (hora colombiana).