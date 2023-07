Yhorman Hurtado comparó a Leonel Álvarez, Lucas González y Juan Cruz Real

Yhorman Hurtado, jugador del Deportes Tolima, estuvo en El Alargue de Caracol Radio hablando de su presente en el club, su relación con el entrenador Juan Cruz Real y cómo será ese regreso al estadio Daniel Villa Zapata para enfrentar a su exquipo, Alianza Petrolera.

Sobre su entrenador, Juan Cruz Real, el jugador de 26 años aseguró que la idea, y el estilo, de juego es lo que más le gusta dentro del deporte: “Al profe le gusta salir a proponer siempre, salir a apretar los rival. Esa idea que tiene, en lo personal, es lo que me gusta a mi. Creo que se vio reflejado contra Once Caldas.”

Sobre el partido de la Copa Colombia, que disputará ante Alianza Petrolera, equipo que lo vio debutar como profesional, Hurtado mencionó: “Estoy agradecido con Alianza por darme la oportunidad de ser profesional, pero mi equipo ahora es Tolima. Va a ser algo lindo, pero ya es algo aparte.”

¿Cómo se adapta tan rápido a la idea del profe Juan Cruz Real?

- Ya conocía el profe, ya más o menos sabía a lo que jugaba el profe y creo que no fue difícil. Siempre me ha tenido la confiaza, la fe y creo que la experiencie que he ido ganando en otros clubes y se ha notado.

¿A qué juega Juan Cruz Real?

- Al profe le gusta salir a proponer siempre, salir a apretar los rivales. Contra América, el primer tiempo, no nos fue muy bien. En el segundo supimos encontrar nuevamente a lo que jugamos nosotros. Creo que el profe está aplicando la línea de 3, para salir a proponer en cualquier terreno de juego. La idea que tiene, en lo personal, es lo que me gusta a mi. Creo que se vio reflejado contra Once Caldas.

De su carrera, ¿Con qué técnico se ha sentido mejor?¿Qué se quedó con cada uno de ellos?

- El profe Leonel Álvarez me enseñó esa jerarquía, esas ganas de nunca rendirse. De el profe Lucas aprendí más sobre la táctica, a pensar que el fútbol no se juega solamente corriendo y con Juan Cruz me gustó mucho su idea. No soy un jugador que me gusta salir a ver qué pasa, me gusta salir a ganar, y me quedo con esa mentaidad ganadora del profe.

