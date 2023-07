Estrella argentina reconoció su fanatismo por Cristiano Ronaldo y fue amedrentada en redes

Yamila Rodríguez se encuentra en el ojo del huracán. La experimentada atacante, que actualmente se encuentra disputando el Mundial Femenino con la Selección Argentina, recibió varias críticas en redes sociales por cuenta de un tatuaje de Cristiano Ronaldo.

Y es que previo al debur de la Albiceleste en la Copa del Mundo, que terminó en derrota por la mínima diferencia ante Italia, se vio a la futbolista en el banco de suplentes con dos imágenes llamativas en su pierna izquierda: a la altura del muslo tiene tatuado a Diego Armando Maradona y debajo de la rodilla está Cristiano.

Lo anterior fue tomado por los aficionados argentinos como un mensaje “Anti-Messi” ante las cámaras del mundo. A lo anterior se suma la supuesta culpabilidad en el tanto italiano al no presionar el centro de costado de Lisa Boattin. Excusas para increparla en redes.

En su cuenta de Twitter, Yami, como se la apoda, publicó una imagen de Cristiano y Messi con un sentido mensaje. Allí admitió que la está “pasando mal”, admitió que efectivamente tiena al portugués como su “ídolo” aunque eso no significa que odie a Messi y pidió que respeten su gusto futbolístico.

“Por favor, basta, no la estoy pasando bien. ¿En qué momento dije que soy anti-Messi? Dejen de decir cosas que yo no dije porque de verdad la estoy pasando mal. No la paso mal por ustedes sino por las barbaridades que se dicen, sin piedad. ¿Uno no puede tener un ídolo o un jugador que le guste? Por favor”, indicó en un primer momento.

“Jamás dije que era anti-Messi, jamás lo sería. Messi es nuestro gran capitán de la Selección pero que yo diga que mi inspiración y mi ídolo es CR7 no quiere decir que odie a Messi, si no que a mí me gusta más otro jugador, el que me inspiró. ¿Cuál es el problema? A todos nos pueden gustar cosas distintas y eso debería ser válido”, continuó.

Y concluyó: “No estamos todos obligados sólo a amar a los jugadores de nuestro país. Por favor entiendan que esto es fútbol y cada uno tiene sus preferencias. Destacar a uno no significa enterrar al otro. Basta, cansa, duele”.

La futbolista del Palmeiras recibió de inmediato el apoyo de miles de seguidores y sus compañeros de Selección, con quienes alista el duelo mundialista frente a Sudáfrica por la segunda fecha del Grupo G.