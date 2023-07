¿Hay alimentos que no se deben hacer en el air fryer? Le contamos cuáles

La freidora de aire o air fryer es un electrodoméstico bastante útil que ha cautivado a miles de personas, ya que el principal fin que tiene es fritar diferentes alimentos, sin necesidad de utilizar abundante aceite, dejándolos igual de sabrosos, pero mucho más saludables.

El auge de este aparato ha ocasionado que en internet y a través de diferentes redes sociales se compartan diferentes tipos de recetas en las que solo se emplea el air fryer, ya que se le ha dado diferentes usos, desde freidora, horno, descongelador de comida, deshidratador, hasta asador.

No obstante, hay personas que hacen miles de cosas, pero no entienden que hay alimentos que no se deben cocinar en este electrodoméstico porque puede dañar muchos de los componentes o partes del mismo. Por eso hay que tener mucha precaución al momento de hacer cualquier receta, para no ir a dañar nada de este aparato.

¿Qué alimentos no se deben hacer en la freidora de aire?

A continuación le contamos las comidas que no debe preparar en el air fryer según recomendaciones de diferentes fabricantes, si lo que quiere es que duré por bastante tiempo: