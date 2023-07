Tulio Gómez: “Yo siempre quise traer a Rodallega, pero el cuerpo técnico no me lo avaló”

Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali, no se guardó nada en diálogo con El Alargue de Caracol Radio. Gómez habló de la llegada de Lucas González, la ilusión de alcanzar la estrella 16 en diciembre, los refuerzos que se han sumado al equipo y la posible salida de algunos jugadores. Aunque no se arrepintió por no haber fichado a Hugo Rodallega, contó que no se sumó al equipo por el anterior cuerpo técnico de Alexandre Guimaraes.

¿Por qué eligieron a Lucas González?

“Nosotros hace rato le estamos apostando a un técnico para hacer un proceso largo. Valga la comparación, como lo hace Millonarios. Que fuera un técnico que al equipo siempre lo lleve a ser protagonista, pero que vaya fortaleciendo la cantera, pero que también salga, proponga, que no se esconda, que juegue al ataque”.

¿Facilitó que renunciara a Águilas?

“Solucionó, si él no renuncia no lo hubieramos podido traer... teníamos tres candidatos, pero Lucas, no”.

¿Le ha molestado las críticas por los refuerzos?

“Uno como dirigente de fútbol tiene que acostumbrarse a las críticas, lo que no me gusta son los chismes y el irrespeto”.

¿Por qué no llega José Chunga?

“Personalmente, me gustaba más Chunga, pero nuestra secretaría técnica analizó y determinó que era mejor para nosotros Jorge Soto. Era más barato Chunga, porque a Soto tuvimos que comprarlo, Arboleda estaba libre. Nuestra secretaría técnica y el experto que analiza los arqueros nos dijo que Soto, 1.87, seguro arriba, y nos lo recomendó. Nos pusieron unos indicadores y nos inclinamos por Soto que era el más difícil porqueno estaba libre, no lo trajimos por barato”.

¿Ya cerró el libro de contrataciones?

“Falta uno o dos defensas. Tenemos pendiente un lateral izquierdo, aunque tenemos a Contreras, jugador de la Selección Colombia. Tenemos a Mena y Arrieta por derecha”.

¿Pueden salir más jugadores?

“Nosotros no podemos desarmar el equipo, si para el primer semestre armamos un buen equipo, en este vamos a tener tres o cuatro refuerzos, porque aspiramos y deseamos ser campeones en diciembre. No garantizamos que vamos a ser campeones, pero si vamos a trabajar todos para ganar este título, que hace rato que no lo ganamos”.

¿Por qué ficha a Víctor Ibarbo?

“Cuando me hablaron de Víctor Ibarbo yo me sorprendí, el cuerpo técnico que llegó y el PF me dijo: ‘yo llevó cuatro meses entrenándolo y está en optimas condiciones físicas’; yo dije ‘ah bueno, si es así y está avalado por ellos’, porque si está bien físicamente no hay problema, porque fútbol tiene y jerarquía tiene”.

¿Cómo va la renovación de Facundo Suárez?

“En agosto se sentará a negociar con nosotros, de resto ya con todos negociamos”.

¿Se arrepiente de no haber fichado a Hugo Rodallega?

“Me hubiera gustado traerlo y yo siempre quise traerlo, pero el cuerpo técnico no me lo avaló, entonces no lo traje. Cuando usted le trae un jugador al técnico, que el técnico no se lo aprueba, es como cuando usted le lleva a su esposa algo para que le cocine y si a ella no le interesa, no le cocina, eso ya lo aprendí”.

¿Con este equipo puede ser campeón?

“Yo pienso que sí, yo pienso que el semestre pasado teníamos equipo para llegar a la final y lo que nos quedó faltando lo acabamos de contratar. Y con este técnico que ha mostrado que se para bien, que propone, que no se esconde, que conoce de táctica, me parece que sí”.

¿Luis Sánchez se queda?

“El técnico estaba encantado con él, pero creo que esta mañana (martes) se lesionó, vamos a ver cómo le va. Ahí le pasó esa primicia”.

¿Cómo va la lesión de Iago Falque?

“Bien, ese hombre en agosto viene con pierna biónica”.

¿Falque estuvo en contra de la salida de Guimaraes?

“La crítica y lo que sea verdad no me duele, pero cuando se inventan cosas. En una entrevista dijo Falque, ‘yo aprecio a Guima, pero aprecio más al club y el club está por encima de jugadores y cuerpo técnico’, y yo le sumó una, el club está por encima de jugadores, cuerpo técnico y dirigentes”.

¿Hay interés de México por Juan Camilo Portilla?

“Sí, por Portilla ofrecieron prestamo, pero un jugador de la calidad de Portilla tiene que irse vendido y por buen dinero, y Portilla está en nuestros planes para buscar el título este diciembre”.

¿Le queda dinero por Brayan Córdoba?

“Sí, 50 y 50, en este caso 50 para Nacional, 50 para el América, 10 para el agente y 10 para el jugador, pero algo queda”.

¿Traería a Jarlan Barrera?

“No, porque ese puesto ya lo tenemos cubierto, si Jarlan fuera defensa lo pensaríamos, porque yo creo que adelante estamos bien”.

¿Los defensas son colombianos?

“Colombianos, lo que pasa es que si traemos un defensa extranjero, nos tocaría tenerlo en el banco, porque acuérdate que son tres en la cancha y uno en el banco, ¿A quién sienta uno, a Leys, a Facundo o a Falque?”.

¿No le da temor que a Lucas González le pese la juventud?

“No es fácil asumir ese reto, pero nosotros miramos la hoja de vida de Lucas, es un técnico que está muy bien preparado, tiene excelente equipo de trabajo”.