¿Relleno sanitario de Sogamoso cerca de ser clausurado?

En la mañana de hoy lunes 24 de julio, líderes de la comunidad aledaña al relleno sanitario Terrazas del Porvenir en Sogamoso, se organizaron y llegaron al Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio para oponerse al proyecto que había quedado incluido en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y que pretendía la ampliación del relleno; con plantón pacífico se hicieron escuchar.

“Nos tocó venir acá personalmente a decirle a la ministra y al viceministro que no den esa aprobación para la ampliación del relleno por más que ese señor Wilmer Castellanos, de manera unilateral y avivata, lo hubiera metido en el Plan Nacional de Desarrollo”, dijo en entrevista para Caracol Radio, Francisco Cipagauta, uno de los voceros de la comunidad.

Según el líder, el representante a la Cámara por Boyacá, Wilmer Castellanos, habría incluido el proyecto de ampliación en el PND sin tener en cuenta la posición de la comunidad y las condiciones técnicas que viene presentando el relleno.

“Nos preocupaba que el representante Wilmer Castellanos de una manera que nosotros consideramos avivata, inoportuna y sobre todo unilateral, porque le dejaron ser el ponente del Plan Nacional de Desarrollo, se le hizo fácil meter la ampliación del relleno sanitario Terrazas del Porvenir, vaso D (…) entonces nos sentimos en la obligación de ir a aclararle al Ministerio de Vivienda que es el que finalmente otorga los recursos, que no le podían girar más plata al relleno porque está mal técnicamente, está presentando deslizamientos y la red de lixiviados no está trabajando bien, entonces decíamos, cómo le pueden dar aprobación a una nueva ampliación de un relleno que está mal desde la terraza 1 hasta la 12, lo que va a pasar es que todo el relleno va a entrar en una crisis y esos recursos se van a perder”, explicó Francisco.

Afirmó que después de exponerle al viceministro de Agua, y saneamiento básico Aníbal Pérez, la realidad que atraviesa el relleno, el funcionario les planteó varios compromisos que quedaron pactados en acta.

“Hubo un acta de la reunión y quedó grabado lo que él dijo, dijo que es con la comunidad que van a construir esa etapa de clausura del relleno sanitario, clausura que significa técnicamente que no entran más residuos, pero por supuesto hay que mantener la estabilidad del relleno y el correcto funcionamiento del sistema de lixiviados”, manifestó.

“El viceministro se comprometió a generar unas mesas de trabajo con la comunidad para que se cree una estrategia para entrar en la fase de clausura y de post-clausura del relleno y a su vez, diseñar la estrategia para que, de manera concertada con las comunidades, se genere un programa que recupere los residuos orgánicos pero que no incomode a la comunidad o que no genere un pasivo que la comunidad no esté en la disposición de soportar”, insistió el vocero.

La comunidad también asumió compromisos, reiteró: “Nuestro compromiso con el viceministerio es ayudarle a motivar el hallazgo de un predio, que sea público o que pueda ser público y donde pueda funcionar una planta de compostaje, que tendría un área de más o menos 2 hectáreas y que sería una solución regional a la crisis de residuos orgánicos que es lo que más genera el lixiviados dentro de un relleno sanitario”.

Dentro de los compromisos pactados , se habría concretado la visita del ministerio a la zona del relleno, durante la tercera semana del mes de agosto.