Ya hay fecha de estreno en Colombia para la polémica película ‘Sound of Freedom’

Sound of Freedom| Foto: Foto tomada del perfil del Twitter de Munir Falah

Tras semanas de polémica y teorías de conspiración, se ha confirmado la fecha de estreno en Colombia de la película ‘Sound of Freedom’, que ha sido todo un suceso en la taquilla de las salas de cine en Estados Unidos.

Munir Falah, Presidente de Cine Colombia, anunció que después de llegar a un acuerdo con Angel Studios, la distribuidora del largometraje que en buena parte se grabó en Colombia, se proyectará la película en sus cines de las distintas ciudades del país. Su estreno se realizará el próximo 31 de agosto de 2023.

Esta cinta, grabada entre Cartagena, Santa Marta y Bogotá en 2018, fue dirigida por Alejandro Monteverde y coescrita por él mismo junto con Rod Bar. Protagonizada por Jim Caviezel, está basada en la verdadera historia de Tim Ballard, un exagente especial de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y fundador de Operation Underground Railroad para combatir la trata infantil. La película sigue su misión para rescatar a niños víctimas de tráfico sexual de menores en Colombia.

El estreno de ‘Sound of Freedom’ en Estados Unidos sufrió un retraso debido a que 20th Century Fox, la distribuidora original, fue adquirida por Walt Disney Company, y el proyecto fue archivado. Tras un año de negociaciones, el productor Eduardo Verástegui recuperó los derechos, fue financiada mayormente a través de “crowdfunding” y estrenada en 2023.

La película ha sido un éxito en la taquilla estadounidense desde su estreno, el pasado 4 de julio. Logró recaudar en su primera semana de estreno más de 40 millones de dólares, superando su presupuesto estimado de 14 millones de dólares.

Por otro lado, la película ha sido protagonista de debates en las redes sociales, donde algunos la califican como una fantasía conspirativa. Sin embargo, ha recibido el respaldo de personalidades como Elon Musk y Mel Gibson. Por su parte, el expresidente Donald Trump organizó una proyección del filme en su club de Bedminster, Nueva Jersey, junto al actor Jim Caviezel, el productor Eduardo Verástegui y Tim Ballard, en quien se basó el film.

También ha recibido críticas por su supuesta conexión con la teoría de conspiración QAnon. Esta teoría afirma la existencia de una élite global involucrada en actividades ilegales, y ha generado controversia debido a su difusión en internet y redes sociales. Aunque los creadores de la película niegan cualquier vínculo con QAnon, el debate en torno a “Sound of Freedom” ha avivado discusiones sobre el tráfico infantil y la responsabilidad social de la industria cinematográfica.

No obstante y pese a las opiniones diversas frente a la película, Munir Falah declaró desde su cuenta de twitter el pasado 20 de julio: “seguimos avanzando con la negociación para exhibir la película “Sound of Freedom” en las salas de Cine Colombia. Hoy tuvimos reunión con los directivos de “Ángel Studios”. La película acumula un “Box Office” (taquilla) de US$100 millones solamente en los Estados Unidos”. Un día después añadió: “Cine Colombia llegó a un acuerdo con los directivos de Angel Studios para la exhibición de la película “Sound of Freedom” en sus salas de cine. Confirmamos que la fecha de estreno será el 31 de agosto 2023″.