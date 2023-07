VIDEO: Vea el golazo de Richard Ríos en Brasil

Richard Ríos fue clave en la victoria de Palmerias sobre Fortaleza por la fecha 16 del Campeonato Brasileño de Fútbol. Anotó el primer gol del partido después de cazar un rebote de un tiro de esquina a favor. El colombiano no dudó el sacar un fuerte remate que terminaría rebotando en un defensor y dejando al portero Joao Ricardo sin opción.

Juan Martín Lucero anotó el único tanto de la visita desde los once pasos antes del final del primer tiempo. Los locales lograron ponerse por delante en el minuto 76 con un tanto de Raphael Veiga. Breno Lopes terminó de sentenciar el partido sobre el final de la segunda parte. El colombiano fue sustuido al minuto 64 por Luis Guiherme.

Con este tanto, el futbolista de 23 años llegó a los cuatro goles en Palmeiras. Este es el primero en la competencia liguera. Ha disputado 38 partidos y, sumado a las cuatro anotaciones, ha dado una asistencia en su paso por el conjunto brasileño. El mediocampista ha disputado todos los partidos del Brasileirao y en cinco de ellos ha estado en el once inicial.

