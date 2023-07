Marco Materazzi: “Cuadrado tiene todas las de perder”

El traspaso de Juan Guillermo Cuadrado al Inter de Milán ha generado revuelo en Italia. El hecho de pasar de la Juventus al máximo rival ha suscitado polémica, aunque no es el primero que lo hace en la historia del fútbol en este país. La hinchada interista no le dio la mejor bienvenida y lo recibió con una pancarta en el que le dejaban claro su odio.

Marco Materazzi, referente de la institución Nerazurri en la que logró 15 títulos en 10 años, se refirió al fichaje del jugador de 35 años y manifestó que tuvo valentía en tomar la decisión de unirse al clásico rival de la Vecchia Signora, aunque también destacó su talento y el aporte que le puede dar al equipo.

“La afición fue clara con su posición sobre el fichaje. Juan Guillermo Cuadrado hizo una elección valiente, tiene todas las de perder. Pero como jugador, no hay duda: tiene que demostrar lo que vale, puede hacer mucho bien. Si ha hecho una elección así, debe estar motivado”, dijo en diálogo con Sportitalia Mercato.

Por su parte, otro exjugador del Inter también hizo referencia a la contratación de Cuadrado. Se trata del exdelantero Alessandro Altobelli, quien perteneció 9 años al equipo y conquistó 4 títulos.

“Su llegada al Inter fue una sorpresa, pero ahora el fútbol ha cambiado, ya no tiene ese efecto. Cuadrado siempre ha hecho su parte. Puede jugar de lateral o de extremo. Es un jugador que entrega su alma cuando juega, tal vez necesita más control cuando está en el campo. Pero aparte de la procedencia, que repito, ya no hay que mirar, no hay por qué criticar su llegada”, comentó en Tuttosport.

Miralem Pjanic, excompañero de Cuadrado en la Juventus defendió la decisión del colombiano y resaltó el aporte que tuvo para el cuadro bianconeri. “Nada me sorprende en el fútbol. Cuadrado quedó libre después de que expirara su contrato con la Juve y si decidió irse al Inter para seguir jugando a un gran nivel, hay que respetarlo. Son elecciones, pero no debemos olvidar lo mucho que Juan le dio a la Juve en sus 8 años en Turín”, dijo en diálogo con La Gazzetta dello Sport.