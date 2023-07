Denuncian: durante la quema de dragas en Zaragoza, la policía habría robado varios objetos

Antioquia

La empresa minera propietaria de la draga La Nativa quemada durante un operativo de la policía en la vereda Jobo del municipio de Zaragoza en el Bajo Cauca antioqueño el pasado 18 de julio, denunció que durante esa actividad catalogada como ilegal para ellos, se robaron supuestamente varios objetos de los trabajadores.

“Nosotros nos quedamos sorprendidos al revisar las cámaras, porque los muchachos nos reportan celulares perdidos. En el campamento donde ellos duermen que es aquí al lado donde la draga estaba operando nos reportan que sus objetos personales y bolsos fueron revisados. Se robaron gafas, relojes, billeteras y dinero”, manifestó a Caracol Radio Alex Cossio Correa, Capitán de la Draga La Nativa.

El minero asegura que tiene como prueba el video de una de las cámaras de seguridad de la draga quemada con lo que sustenta la denuncia pública, pero que en las próximas horas hará ante las autoridades correspondientes la denuncia formal porque agrega, el valor del hurto no les preocupa, sino que sea la misma fuerza pública la que se lleve objetos de los civiles y no sean reportados como incautados.

“La prueba de la draga si la tengo, donde uno de los oficiales de la fuerza pública se ve claramente coge uno de los celulares de los muchachos, porque ellos nerviosos tuvieron que salir de la draga temiendo una captura o a un gas lacrimógeno, porque no sabíamos que podía pasar”.

El señor Cossio rechaza esta situación y dice que él y sus trabajadores son víctimas de la fuerza pública primero, porque le quemaron una draga que está en proceso de formalización y que cuenta con toda la documentación que sustenta las solicitudes, además, porque pocos días antes del operativo el ejército los había visitado y habían demostrado lo anterior y lo segundo, porque según él, es la misma policía la que les roba.

“Uno no se explica si la fuerza pública está para brindarle seguridad al pueblo. Uno puede entender de pronto porque ellos tenían que hacer su labor, aunque no la comparte, pero entonces, uno no entiende porqué llegan a la draga de esa manera a ultrajar y robar, porque es que prácticamente eso es un robo porque no hicieron un registro de qué se llevaban o algo en sí, porque en el video se ve todo y es la prueba contundente”, agregó el empresario.

Además, indica que por esta denuncia teme represalias de la fuerza pública, por eso también entregará el material a las autoridades competentes.

Finalmente manifestó que ellos demuestran la legalidad de su trabajo con la intervención en las zonas donde explotan el mineral con reforestación con lo que manifiestan quieren trabajar de manera formalizada y legal en el territorio donde la familia propietaria de la draga ha trabajado durante varias generaciones.