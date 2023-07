Oficina de la Fiscalía en Santa Cecilia contará con un enlace que habla la lengua indígena

Pereira

Con la apertura de dos Puestos de Atención de la Fiscalía – PAF, ubicados en el municipio de Pueblo Rico y el corregimiento de Santa Cecilia, la Fiscalía seccional Risaralda busca tener mayor presencia en los territorios más alejados, en donde se hacen evidentes los problemas y afectaciones a la comunidad por hechos delictivos y denuncias frente a la calidad de vida.

Germán Ramírez Muñoz, director de fiscalías de la seccional Risaralda, resalta que la apertura del PAF en Santa Cecilia tiene un valor agregado que es acercarse a las comunidades indígenas a través de un funcionario que hace las veces de enlace directo al conocer y hablar la lengua embera.

“Es un referente porque no solamente nos quedamos con el casco urbano de Pueblo Rico, sino que también se creó este otro Puesto de Atención de la Fiscalía que nos da esa seguridad institucional para llegar a los ciudadanos pensando en toda la comunidad indígena con nuestro receptor o enlace que va a estar en Santa Cecilia, es una persona capacitada que va a tener comunicación directa en lengua embera para poder nosotros llegar a todas estas personas de las comunidades indígenas que no tenían acceso con nosotros que no hablamos esa lengua”, expresó el funcionario.

El acceso a la justicia en las zonas remotas del país puede generar un mayor número de denuncias sobre la violación de los derechos humanos y la resolución de conflictos entre otros aspectos que no son visibles a la justicia, debido a la lejanía de los territorios y la falta de líneas de comunicación.

Resalta la secretaria de gobierno de Pueblo Rico, Lizeth Bustamante, que esta es una manera de llevar la justicia al municipio.

“Va a haber un enlace en el corregimiento de Santa Cecilia, que habla la lengua embera y otro en el municipio, en la zona urbana. Para este proceso vamos a estar de puertas abiertas en los mismos horarios de la Administración, prestos a realizar una atención oportuna y de acuerdo con las necesidades. Nos facilitará mucho los procesos que tienen que ver con la Comisaría de Familia, el tema de salud con la ESE Hospital San Rafael y con la dirección local de salud, explicó la secretaria municipal.

Resaltan que este PAF permitirá que las comunidades de municipios cercanos como Mistrató y Belén de Umbría, entre otros, y departamentos vecinos como el Chocó, tengan también una posibilidad de acercarse a la Fiscalía y denunciar o solicitar acompañamiento, con el fin último de proteger sus derechos.