¿Cómo quedó el pico y placa en Cali? Lista de carros que no podrán transitar esta semana

El pico y placa es una medida de restricción vehicular implementada en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, con el objetivo de reducir la congestión vehicular y mejorar la calidad del aire. Consiste en prohibir la circulación de vehículos particulares durante ciertas horas del día.

Este es uno de los temas más importantes en movilidad, pues de incumplir con esta regulación podría recibir una multa de $615.000.

Pico y placa en Cali del 17 al 21 de junio de 2024

Según el decreto 4112.010.20.0029 de enero 19 de 2024, la medida de pico y placa en Cali rige desde el lunes 22 de enero, hasta el 30 de junio de 2024.

Allí se estableció una restricción a la circulación de vehículos en el perímetro urbano entre las 06:00 a.m. a 8:00 p.m., tomando como referencia el último dígito de la placa. Así las cosas, este es el pico y placa de la semana:

Lunes 17 de junio: 9 y 0

9 y 0 Martes 18 de junio: 1 y 2

1 y 2 Miércoles 19 de junio: 3 y 4

3 y 4 Jueves 20 de junio: 5 y 6

5 y 6 Viernes 21 de junio: 7 y 8

La medida no se aplica sábados, domingos, ni festivos. Sin embargo, puede haber excepciones. Si transita en horarios que no debe, aplicaran la sanción de 15 Salarios Mínimos Diarios Vigentes. Pero, no tener el SOAT o la tecnomecánica al día, también pueden poner un comparendo.

El pico y placa en Cali cambia cada seis meses, sin embargo, los carros que son híbridos y eléctricos, de carga con capacidad mayor o igual a cinco toneladas, oficiales, motocicletas y aquellos cuyos propietarios paguen la tasa por congestión o contaminación, no se ven afectados por esta medida.

¿Cómo saber si tengo multas de tránsito?

Página web de la Secretaría de Movilidad de Cali:

Vaya al “Programa de Servicios de Tránsito”: https://serviciosdetransito.com/

Seleccione la opción “Consulta y pago de multas de tránsito”.

Ingrese su número de identificación vehicular (placa).

El sistema le mostrará si tiene multas pendientes, su valor y estado actual.



2. App Movilidad Cali:

Descargue la aplicación “Movilidad Cali” en su dispositivo móvil (Android o iOS).

Inicie sesión con su número de identificación vehicular.

En la app, encontrará la opción para consultar sus multas de tránsito.

¿Cómo tener descuento en multas en caso de no contar con dinero?

Para acceder al beneficio de descuentos en multas de tránsito debe dirigirse a la secretaría de tránsito de su municipio para un acuerdo de pago, el cual podrá ser cancelado a través del sistema integrado de información de multas y sanciones por infracciones de tránsito (simit). Según, el Ministerio de Justicia.

Para tener un acuerdo de pago tendrá que presentarse en el Organismo de Tránsito correspondiente en su ciudad y si quiere realizar el pago en internet debe tener claros cuáles son sus comparendos y el monto, el cual también puede consultar en la página simit.org.co, en ‘consulta de infracciones’. Ingrese el tipo de documento, el número y el código de verificación. Allí podrá conocer cuáles son las infracciones y el valor que debe pagar.